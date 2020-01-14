Что изменится в работе обменников, рассказали в Нацбанке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана прокомментировали Постановление «О внесении изменений в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно Постановлению регулятора теперь минимальный размер уставного капитала обменного пункта составляет: 100 млн тенге для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с местом нахождения в городе Нур-Султан, городах республиканского значения, административных центрах областей, городах областного значения и 50 млн для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с иным местом нахождения.

В то же время, для деятельности по осуществлению обменных операций с наличными обменный пункт должен обеспечить наличие на своих счетах или в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее 100% от минимального размера уставного капитала.

«Во-первых, планировалось установить одинаковый размер уставного капитала в сумме 100 млн тенге для всех небанковских обменных пунктов вне зависимости от местоположения. Сейчас - снижен размер уставного капитала для объектов, находящихся в поселках и небольших городах – до 50 млн тенге. Во-вторых, сдвинуты сроки введения этой нормы. Первоначально планировали ввести требование с 1 января 2020 года. В скорректированной версии: для организаций, расположенных в городах республиканского значения, норма вступает в силу с 1 апреля 2020 года. В административных центрах областей и городах областного значения – с 1 июля 2020 года», - прокомментировал директора Департамента денежного наличного обращения Национального банка Жомарт Кажмуратов.

По его словам, обменным пунктам, находящихся в поселках и небольших городах требуется обеспечить уставной капитал в срок до 1 января 2021 года.

«В-третьих, ранее предусматривалось обязать обменные пункты иметь на счетах дополнительно 20% от суммы уставного капитала. Сейчас достаточно иметь сам уставной капитал, который находится на банковских счетах и/или в кассе (наличие суммы денег), и/или в аффинированном золоте в слитках. Эти меры обеспечат обменные пункты достаточным объемом денежных средств для бесперебойной работы», - говорит он.

Что касается режима работы обменников, то режим работы, как отметили в регуляторе, определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 9.00 минут до 20.00 минут, за исключением обменных пунктов, расположенных внутри зданий железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, а также на территории автомобильных пунктов пропуска через госграницу РК.

Режим работы обменных пунктов, находящихся в зданиях стационарных торговых объектов первой категории, определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 9.00 минут до 22.00 минут.

«С 1 февраля обменные пункты будут работать с 9.00 до 20.00. Изменение рабочего графика направлено на повышение уровня безопасности обменных пунктов и их клиентов. Данная мера также поможет исключить факты завышения курса продажи наличной иностранной валюты в вечернее и ночное время и необоснованного возникновения ажиотажа среди населения. Для удобства людей въезжающих/выезжающих в республику, через аэропорты, ж/д вокзалы и автомобильные пункты пропуска через государственную границу режим работы обменных пунктов не будет ограничиваться - обменные пункты будут работать круглосуточно, а в крупных торговых центрах первой категории – до 22.00. Еще раз отмечу, что смена режима работы не ограничивает операций с наличной иностранной валютой, валютным курсам и спрэдам», - прокомментировал изменения Жомарт Кажмуратов.

Кроме того, по обменным операциям, проведенным через обменники, на сумму, превышающую эквивалент 500 тысяч тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются: данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество (при наличии) (имя, отчество указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия); индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии); юридический адрес клиента.

По обменным операциям, проведенным через обменные пункты на сумму, не превышающую 500 тысяч тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при наличии) и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии)».

«Фиксация данных будет проходить по упрощенной форме. В случае если сумма операций до 500 тысяч тенге, то клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность. Это международная практика, которая применяется во многих странах мира. При этом хотел обратить внимание, что этот процесс можно автоматизировать. Сейчас на рынке имеется масса средств считывания информации с чипа электронного удостоверения личности гражданина РК. Это уже на усмотрение самого предпринимателя, стоимость такого оборудования и программного обеспечения варьируется в пределах 10 - 16 тысяч тенге», - сказал Жомарт Кажмуратов.

При обмене денежных средств на сумму более 500 тысяч тенге ничего не изменилось и используется, действовавший до внесения изменений порядок фиксации данных.

«В целом, у нас было несколько раундов обсуждений с общественностью, бизнес-сообществом и заинтересованными государственными органами. Проект активно обсуждался на портале «Открытые НПА», были получены предложения от Ассоциации финансистов Казахстана и НПП «Атамекен». Мы выслушали все «за» и «против», приняли к рассмотрению всю поступившую аргументацию. В результате проведенной работы было учтено большинство предложений и замечаний», - сказал представитель Нацбанка.



