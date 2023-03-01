Что изменится в Казахстане с марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие изменения ждут казахстанцев с 1 марта - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Изменятся требования выдачи шенгенской визы

С 1 марта Казахстан войдет в перечень стран, для граждан которых будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы. Об этом накануне заявили в Министерстве иностранных дел РК.

Согласно вступившему в силу в 2020 году Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом, стороны согласились проводить всеобъемлющий диалог по вопросу проведения переговоров по соглашению об облегчении визового режима для граждан РК и ЕС, а также приняли обязательства содействовать и расширять контакты между людьми. С 2017 года Казахстан ввел безвизовый режим для посещения граждан всех стран ЕС. В настоящее время МИД продолжает консультации с нашими европейскими партнерами с целью выработки взаимоприемлемых механизмов для упрощения визовых процедур и для наших граждан.

Подобный шаг был запрошен одной из стран шенгенского соглашения. Согласно правилам ЕС, страны Евросоюза и Шенгенской зоны вправе инициировать дополнительные консультации в отношении граждан третьих стран, подающих заявку на получение визы. Подобные консультации могут занимать до семи дней. Стандартный срок общего рассмотрения визовых анкет остается таким же, как и раньше – до 15 дней. На практике каких-либо изменений в процедуре рассмотрения виз для наших граждан не будет.

Проведена республиканская проверка системы оповещения

В рамках Всемирного дня гражданской обороны 1 марта 2023 года с 9 до 12 проводили республиканскую проверку системы оповещения гражданской защиты. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.

1 марта проведен пуск системы оповещения с подачей единого сигнала оповещения «Внимание всем!». Всемирный день гражданской обороны ежегодно проходит под определенным девизом, в текущем году это: «Роль информационных технологий в оценке рисков».

В ходе проверки системы оповещения кратковременно включили электросирены и сиренно-речевые устройства (громкоговорители), а также осуществили перехват эфира телевизионных и радиоканалов, поток размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.

Звуковой сигнал «Внимание всем!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации. Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Также проверят исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.

С 3 марта начинается прием заявок по банкротству физических лиц

30 декабря 2022 года Глава государства подписал закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Официально закон опубликован 1 января текущего года.

Министерство финансов и другие заинтересованные государственные органы подготовили процедуру приема заявок. Соответствующие заявления от казахстанцев будут приниматься уже с 3 марта 2023 года.

Ранее в Минфине уточнили, что сроки реализации банкротства физических лиц не ограничены. По данным ведомства, 95% должников-физических лиц в Казахстане могут пройти внесудебную процедуру банкротства. Внесудебное банкротство будет проводиться органами государственных доходов. Заявление подается через «E-salyq Azamat», веб-портал Egov и информационные системы ЦОНов. Далее заявление поступает в информационную систему Комитета государственных доходов. Получив эти данные, органы госдоходов в электронном формате проводят свою проверку на соответствие параметрам. Далее гражданин получит уведомление о соответствии или несоответствии параметрам. Уведомления придут на E-gov и информационные системы ЦОНов.

По информации Минфина, сегодня в Казахстане задолженности по кредитам есть у 1 млн 180 тысяч человек.

19 марта - день выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов

19 марта пройдут внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов РК.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала представленные для участия в выборах в Мажилис Парламента партийные списки всех 7 политических партий: ОО «Народная партия Казахстана» – 52 кандидата, ОО «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 54 кандидата, Республиканское ОО «Общенациональная социал-демократическая партия» - 19 кандидатов, Казахстанская партия зеленых «Байтак» - 18 кандидатов, ОО «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 25 кандидатов, ОО «Партия «AMANAT» - 90 кандидатов, ОО «Партия «Respubliсa» - 23 кандидата (2 кандидата партии исключены согласно поданным ими заявлениям).

В 7 списков политических партий, претендующих на мандаты депутатов Мажилиса Парламента страны, включен 281 кандидат. Необходимое представительство женщин, молодежи и лиц с инвалидностью соблюдено каждой политической партией. По всем партспискам эти категории составляют 38,1%.

По 29 избирательным округам зарегистрированы 435 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента.

В 223 маслихата по республике избираются 3415 депутатов, в том числе 668 - в областные маслихаты, 617 - в городские, 2130 - в районные. Из 668 депутатов в областные маслихаты 334 депутата избираются по партийным спискам. По выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения зарегистрировано 118 партийных списков, из 1447 кандидатов (ДПК«Ак жол» – во всех 20 регионах зарегистрировано 199 кандидатов, партия «AMANAT» - во всех 20 регионах зарегистрировано 692 кандидата, НДПП «Ауыл» - во всех 20 регионах зарегистрировано 136 кандидатов, Казахстанская партия зеленых «Байтак» - в 18 регионах (кроме Костанайской области и Жетысуской области) зарегистрировано 89 кандидатов, ОСДП в регионах партийные списки не выдвигала, Народная партия Казахстана – во всех 20 регионах зарегистрировано 172 кандидата, партия «Respubliсa» - во всех 20 регионах зарегистрировано 159 кандидатов).

Казахстанцы отдохнут в честь 8 марта и Наурыза

В марте с учетом праздничных дат казахстанцы отдохнут 12 дней. В первом весеннем месяце граждане будут праздновать два государственных праздника - Международный женский день и Наурыз мейрамы. В соответствии с Законом «О праздниках в Республике Казахстан» эти дни считаются выходными. В марте будет четыре праздничных дня. Международный женский день отмечается 8 марта, который в этом году приходится на среду. Казахстанцы отдохнут в этот день. В честь Наурыза граждане страны отдохнут три дня - 21, 22 и 23 марта. Эти даты выпадают на вторник, среду, четверг. Таким образом, включая праздничные дни, казахстанцы, работающие 5 дней в неделю, будут отдыхать 12 дней, а работающие 6 дней в неделю - 8 дней.



