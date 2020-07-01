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    Что изменилось в правилах направления для обучения за рубежом

    1 Июля 2020, 14:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения максимальной открытости и прозрачности проведения отбора претендентов для обучения за рубежом в рамках международных договоров по поручению министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова был внесен ряд изменений и дополнений в «Правила направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической мобильности», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центр международных программ».

    Важно отметить, что согласно внесенным поправкам, Правила предусматривают преимущество при отборе претендентов на обучение за рубежом, при равных баллах (в следующей последовательности):

    1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

    2) инвалиды с детства и дети-инвалиды;

    3) дети из многодетных семей;

    4) претенденты, имеющие приглашение от иностранных вузов, а также обучающиеся в иностранных вузах.

    С целью минимизации рисков, связанных с участием человеческого фактора, прием документов автоматизирован и осуществляется через веб-портал «электронного правительства».

    Для обеспечения принятия объективного решения теперь по новым Правилам отбор будет состоять из двух уровней: собеседование с членами Независимой экспертной комиссии и принятие решения Итоговой комиссией. Вопросы будут задаваться по утвержденному регламенту.

    Кроме того, внедрена норма по заключению с победителями конкурса договора на обучение с обязательным условием непрерывной трудовой деятельности на территории Республики Казахстан сроком 3 (три) года после завершения обучения.

    С полным текстом Правил направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической мобильности можно ознакомиться, пройдя по ссылке

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Вузы МОН
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