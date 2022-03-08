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    Что из себя представляет оперативная психология – откровения психолога спецслужб

    8 Марта 2022, 16:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кандидат психологических наук и полковник в отставке Сауле Избасарова долгие годы проработала в структуре казахстанских спецслужб. О своей интересной работе психолог рассказала в беседе корреспонденту МИА «Казинформ».

    - Сауле Ишановна, как у Вас происходило взаимодействие с оперативными подразделениями? Какие задачи решались с помощью оперативной психологии?

    - По понятным причинам нюансы нашей работы не подлежат освещению на страницах печати. Из того, о чем говорить можно, скажу, что во взаимодействии с подразделениями КНБ мы участвовали в решении ряда острых проблем, связанных с составлением психологического портрета объекта оперативного интереса, выявлением замыслов вероятного противника по определенным признакам, профилактикой терроризма, обучением переговорщиков с лицами, захватившими заложников.

    Работа была очень интересной и насыщенной, особенно чувствовала удовлетворённость проводимой работой, когда приходилось работать в тандеме с оперативными работниками по линии терроризма и религиозного экстремизма. До сих пор многие ребята обращаются за профессиональной помощью, поздравляют с праздниками. Всего и не расскажешь…

    - Приходилось ли Вам работать с террористами, членами их семей?

    - Наверняка все помнят первого террориста-смертника из Актобе Рахимжана Махатова, который в 2016 году совершил самоподрыв в здании ДКНБ по Актюбинской области. Тогда, группа психологов нашего института выехала в Актобе. Мы помогали следствию тем, что изучали всех членов радикального жамагата, работали с подозреваемыми, свидетелями, отдельные из которых по результатам психологического исследования и экспериментов переходили в статус подозреваемых. Также была проведена огромная психологическая работа с семьёй Р. Махатова. Перед нами стояла задача выяснить, способно ли его близкое окружение совершить подобное деяние.

    - Сауле Ишановна, в Международный женский день 8 марта, что Вы пожелаете женщинам, которые служат в органах национальной безопасности?

    - Прежде всего, хочу сказать, что эти женщины заслуживают особого уважения уже за то, что разделяют с мужчинами все тяготы непростой службы. И не важно за какой участок работы они отвечают: работают следователями, оперработниками, сотрудниками отдела кадров: их стремление служить Отечеству и встать на защиту национальной безопасности стоит многого.

    Я желаю всем женщинам Комитета национальной безопасности быть востребованными в профессии, когда необходимо быть смелыми и принципиальными, и, вместе с тем, женственными и добрыми. Ведь только доброта спасёт мир.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Силовые структуры КНБ Общество
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