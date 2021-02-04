Что из себя представляет казахстанский компьютер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компьютер отечественного производства, выпущенный на заводе им. Кирова города Петропавловска, используется учреждениями образования для дистанционного обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Ноутбук ZiK W-116 7S EDU оснащен 4х ядерным процессором с частотой до 2,7 Ггц.

Имеет все основные порты - это HDMI, RJ45, TYPE C full function, USB - 3.1. Компьютер также оснащен аудио/микрофоном, карт ридером, встроенной видеокартой Intel UHD Graphics 600, накопителем EMMCE объемом 64 Гб, встроенным Wireless LAN 802.11 ас, адаптером Bluetooth стандарта 4.2.

Оперативная память ноутбука: тип DDR4 объемом 8Гб, установлена операционная система Windows ® 10 Pro

Блок питания внешний, 12/2A постоянного тока, мощность батареи - 40 Ватт*часов (40Wh), время автономной работы – 10 часов, диагональ экрана - 11,6 дюймов.

Компьютер также оснащен камерой с функцией разворота на 180 градусов.

На заводе изготовителе утверждают, что данный компьютер в принципе ничем не уступает своим зарубежным аналогам и по цене даже чуть ниже.

К примеру, стоимость такого нетбука составляет 134 тысячи тенге.

Отметим, что завод им.Кирова заключил договор со всемирно известной компанией Microsoft об оснащении ZіK computers лицензионной операционной системой Windows 10 Pro. Продукция имеет соответствующий Сертификат «СТ-KZ». Доля локализации проекта по выпуску отечественных компьютеров на данный момент составляет порядка 40%.

Сегодня данный компьютер поставляется в отечественные учреждения образования.



