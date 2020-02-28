Что искали краеведы Семея в подвале Воскресенского собора

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ – В Семее члены краеведческого общества «Прииртышье» искали «сокровища» в подвале Воскресенского собора, возведенного 1860 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Краевед Павел Жуков рассказал, что в советский период, а точнее в 1922 году у соборов изымались церковные ценности. В тот период волна докатилась и до Семипалатинска. С храмов города было изъято до пуда золотых и серебряных изделий. Позднее появилась легенда, что часть ценностей служители спрятали в подвале Воскресенского собора.

«Наше краеведческое общество давно знакомо с настоятелем Воскресенского храма, отцом Федором. И как-то в разговоре прозвучала такая легенда, что в подвале храма спрятана церковная утварь от советской власти, которая была изъята со Знаменского собора, (Знаменский собор был снесен в начале 20 века). И чтобы опровергнуть или подтвердить эту легенду, нам предложили ее проверить», - рассказал председатель краеведческого общества «Приртышье» Марат Сасанов.

И вот краеведы спустились в подвал церкви. С помощью металлоискателя они обследовали практически всю территорию храма. За пару часов Марат Сасанов обнаружил несколько монет советского периода, которые датируются 1953-1956 годов и бронзовый нательный крестик, конца 19 или начала 20 веков, а также старые свечки и бумагу с молитвами.

«Если учитывать то, когда храм был заложен, то обязательно должны были быть здесь царские монеты, но мы поднимаем только ранее советские монеты. Тут имеется строительный мусор или когда-то производился ремонт и реконструкция здания. Видно, что территория подвала засыпана большим слоем грунта, и добраться до первоначального слоя очень сложно», - поделился впечатлениями о поисках М. Сасанов.

Однако, кроме советских монет, краеведы обнаружили в подвале корзину с интересными предметами. В ней лежали деревянные элементы, дореволюционные лампады, стеклянные подсвечники, изящные бронзовые чаши на цепочках украшенные камнями и другая церковная утварь.

«Конечно, то что мы нашли - это очень интересные находки. Но мы своей цели не достигли, потому что не было предметов, которые мы рассчитывали найти, а конкретно, реликвии Знаменского собора . Значит это легенда продолжает существовать. Но мы сделали свое заключение, в подвалах Воскресенской церкви этих ценностей нет, а значит мы будем продолжать их искать», - подытожил председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов.

Все найденные предметы краеведы передали служителям церкви.

Фото: Краеведческого общества «Приртышье»