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    Что грозит казахстанцам за нарушение  режима ЧП

    6 Января 2022, 13:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре РК казахстанцев предупредили об ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    «Согласно закону о чрезвычайном положении, те, кто пренебрегают правилами комендантского часа, подлежат задержанию. Самих задержанных и их транспортные средства могут досматривать. Таким образом, за воспрепятствование работе полиции в период ЧП, умышленное уничтожение или повреждение военного имущества, а также за распространение заведомо ложной информации грозит реальный срок», - сообщили в Генпрокуратуре.

    За неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти в период ЧП грозит до 2-х лет лишения свободы.

    За распространение в условиях ЧП заведомо ложной информации грозит от 3-х до 7 лет лишения свободы.

    За умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной техники или иного военного имущества, совершенное в условиях ЧП – от 10 до 12 лишения свободы.

    За действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП, предусмотрен административный арест от 15-ти до 30-ти суток.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Генпрокуратура Безопасность ЧП-2022
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