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    Что грозит акимам за невыполнение индикаторов по привлечению инвестпривлекательности

    29 Мая 2023, 18:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики Алибек Куантыров ответил на вопрос журналистов об ответственности акимов за невыполнение целевых индикаторов по привлечению инвестпривлекательности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Так как на текущий год у нас стоят индикаторы 18,5 трлн тенге, индикатор распределили по сферам и по регионам. Тот индикатор, который должен был состояться согласно четырехмесячному плану, по некоторым регионам он был достигнут только на 52%, к примеру, в Улытауской области. До 60% - это регионы, которые оказались в красной зоне недостижения показателей», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах Сената после правительственного часа.

    По его словам, этому тоже есть свое объяснение.

    «Они должны до конца года эту работу усилить, есть объективные причины. Потому что где-то инвестиции будут привлекаться, будут проводиться во второй половине года или с начала сезона, например, с мая. Это строительные работы. Улытауская область находится в суровой климатической зоне, зимой инвестировать, наверное, было бы сложно, данные работы будут проводиться до конца года, в сезонный период, они должны это выправить. Если не исправят, думаю, понесут определенную дисциплинарную ответственность», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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