Что думают о Послании в казахской диаспоре Тюменской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Член президиума Всемирной Ассоциации казахов, председателя Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгали Ибраев поделился своим мнением по поводу Послания Президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждое Послание Елбасы - событие исторической важности. Каждое из них расширяет горизонты, приводит к жизни новые механизмы. Последнее Послание Нурсултана Абишевича также, как и предыдущие его программные заявления, наряду с декларацией цели детально раскрывают, каким образом реализовывать главный посыл Послания, в данном случае это рост благосостояния граждан», - сказал Е. Ибраев.

По словам спикера, в Послании важно все - и персональная ответственность руководителей на местах за положение на вверенной территории, и защита бизнеса от неправомерного административного давления, и поддержка экспортеров в обрабатывающем секторе, и развитие «экономики простых вещей», и привлечение современных агротехнологий для роста доходов и качества жизни, как условий роста благосостояния граждан.

«Но я бы хотел остановиться на реформе школьного образования, которая, на первый взгляд, кажется несущественной, потому что даст свои результаты в отдаленной перспективе, а не здесь и сейчас. Система и методики обучения Назарбаев интеллектуальных школ должны стать единым стандартом для всех государственных школ, предложил Елбасы. Профессиональная диагностика в средней школе и ориентация детей на наиболее востребованные специальности позволит выстроить индивидуальную траекторию обучения и сократить учебную нагрузку на ученика и учителя, отметил Глава Государства», - добавил он.

В продолжении темы спикер выразил уверенность, что определенные способности в ребенке закладывает природа.

«Один талантлив, допустим, по компьютерной части, другого тянет к сельскому хозяйству, третий мечтает быть военным, четвертый одарен редкими музыкальными способностями. Обучать всех их по одной и той же программе все 11 лет в наш век информационных технологий, на мой взгляд, непродуктивно. В старших классах, начиная с 7-8 класса пусть каждый углубленно осваивает то направление, которое ему наиболее близко. Это и имел в виду Елбасы, на мой взгляд, говоря о профессиональной диагностике в школе и выстраивании индивидуальной траектории обучения», - подчеркнул Е. Ибраев.

«Глубинные причины успешности общества не в последнюю очередь связаны с системой образования, с воспитанием подрастающего поколения. И очередное Послание Президента Назарбаева является еще одним важным звеном в цепи стратегических задач для достижения главной цели - вхождения в тридцатку конкурентоспособных государств мира», - заключил спикер.