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    Что думают китайцы о безвизовом режиме с Казахстаном

    31 Августа 2023, 12:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 4 августа казахстанское Правительство утвердило соглашение между нашей страной и соседней страной Китаем о взаимном освобождении от визовых требований. В ходе пресс-тура в КНДР, организованном Посольством Китая в Казахстане, местные власти и руководители предприятий высказались о внедряемом безвизовом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы намерены укреплять сотрудничество с Казахстаном, особенно в области туризма. Мы горячо приветствуем безвизовый режим между двумя странами. Сиань имеет богатую культуру и историю, богатые ресурсы в отрасли туризма. После саммита «Китай-Центральная Азия» открылось консульство Казахстана в Сиане. Таким образом, мы надеемся, что в будущем сможем наладить сотрудничество в таких сферах, как культура, образование и экономика», - поделился советник 1-го уровня Канцелярии иностранных дел провинции Шэньси Юй Цуньтун.

    Советник 1-го уровня Канцелярии иностранных дел провинции Шэньси Юй Цуньтун еще не был в Казахстане. Тем не менее, он намерен воспользоваться безвизовым режимом и посетить столицу Казахстана.

    Тем не менее, в провинции Шаньси в Сиане обучаются 190 казахстанских студентов. Большинство молодежи учатся бесплатно за счет грантов Правительства Китая. Сумма ежемесячной стипендии – около 1 тысячи долларов. Общежитие предоставляется бесплатно. За последние три года увеличено количество грантов до 450 для студентов из Центральной Азии. В провинции Шаньси расположены 110 вузов и 90% из них в городе Сиань.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК Китай Международные отношения
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