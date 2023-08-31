Что думают китайцы о безвизовом режиме с Казахстаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 4 августа казахстанское Правительство утвердило соглашение между нашей страной и соседней страной Китаем о взаимном освобождении от визовых требований. В ходе пресс-тура в КНДР, организованном Посольством Китая в Казахстане, местные власти и руководители предприятий высказались о внедряемом безвизовом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы намерены укреплять сотрудничество с Казахстаном, особенно в области туризма. Мы горячо приветствуем безвизовый режим между двумя странами. Сиань имеет богатую культуру и историю, богатые ресурсы в отрасли туризма. После саммита «Китай-Центральная Азия» открылось консульство Казахстана в Сиане. Таким образом, мы надеемся, что в будущем сможем наладить сотрудничество в таких сферах, как культура, образование и экономика», - поделился советник 1-го уровня Канцелярии иностранных дел провинции Шэньси Юй Цуньтун.