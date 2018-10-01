Что должно войти в понятие «статус педагога», обсудили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В своем очередном Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул необходимость разработки и принятия закона «О статусе педагога». На брифинге в акимате Туркестанской области представители общественности и интеллигенции обсудили, что должен предусмотреть будущий закон, передает пресс-служба региона.

Как отмечалось на брифинге, данный документ должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, участники мероприятия поддержали мнение Президента страны о необходимости сокращения нагрузки на педагогов, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций.



Кроме того, на брифинге было обсуждено поручение Главы государства повысить в высшем образовании требования к качеству подготовки в учебных заведениях, а также тезис о том, что на рынке должны остаться только те образовательные учреждения, которые обеспечивают высокое качество образования, в связи с чем нужно создать на базе имеющейся образовательной инфраструктуры новый региональный вуз по примеру Назарбаев Университета.





«Главный критерий оценки успешности вуза - это занятость выпускников после окончания учебы, их трудоустройство на высокооплачиваемую работу. Нужно проводить политику по укрупнению вузов. Важно развивать партнерство с ведущими университетами мира, привлекая на работу, по опыту Назарбаев Университета, лучших зарубежных топ-менеджеров», - отметил в Послании Нурсултан Назарбаев.

В связи с этим, на прошедшем брифинге в акимате Туркестанской области известный ученый, доктор исторических наук Хазретали Турсын подчеркнул, что эти инициативы окажут большую поддержку учителям и всей сфере образования.

«Повышение статуса учителя - шаг к уважению человеческого капитала. В этом плане учителя должны осваивать передовые технологии, совершенствовать свои знания и повышать свой опыт», - сказал спикер.