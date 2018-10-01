Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 9 °С
Алматы: 15 °С
USD 373.71 EUR 429.62
RUB 5.60 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Что должно войти в понятие «статус педагога», обсудили в Туркестанской области

7 Октября 2018 14:49 100
Поделиться:
Что должно войти в понятие «статус педагога», обсудили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В своем очередном Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул необходимость разработки и принятия закона «О статусе педагога». На брифинге в акимате Туркестанской области представители общественности и интеллигенции обсудили, что должен предусмотреть будущий закон, передает пресс-служба региона.

Новости по теме

Академик Саттар Мажитов - об особенностях и новом формате Послания Президента
Определены все болевые точки нашей экономики - глава общественного совета Алматы о Послании Ученый: Вопросы молодежи никогда не остаются без внимания Елбасы

Как отмечалось на брифинге, данный документ должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, участники мероприятия поддержали мнение Президента страны о необходимости сокращения нагрузки на педагогов, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций.
Что должно войти в понятие «статус педагога», обсудили в Туркестанской области 

Кроме того, на брифинге было обсуждено поручение Главы государства повысить в высшем образовании требования к качеству подготовки в учебных заведениях, а также тезис о том, что на рынке должны остаться только те образовательные учреждения, которые обеспечивают высокое качество образования, в связи с чем нужно создать на базе имеющейся образовательной инфраструктуры новый региональный вуз по примеру Назарбаев Университета.
Что должно войти в понятие «статус педагога», обсудили в Туркестанской области

«Главный критерий оценки успешности вуза - это занятость выпускников после окончания учебы, их трудоустройство на высокооплачиваемую работу. Нужно проводить политику по укрупнению вузов. Важно развивать партнерство с ведущими университетами мира, привлекая на работу, по опыту Назарбаев Университета, лучших зарубежных топ-менеджеров», - отметил в Послании Нурсултан Назарбаев.

В связи с этим, на прошедшем брифинге в акимате Туркестанской области известный ученый, доктор исторических наук Хазретали Турсын подчеркнул, что эти инициативы окажут большую поддержку учителям и всей сфере образования.

«Повышение статуса учителя - шаг к уважению человеческого капитала. В этом плане учителя должны осваивать передовые технологии, совершенствовать свои знания и повышать свой опыт», - сказал спикер.

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Образование,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив