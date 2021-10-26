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    Что делают в Казахстане для упрощения налогового администрирования

    26 Октября 2021, 14:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект горизонтального мониторинга в Казахстане показал положительные результаты. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пресс-конференции в СЦК директор департамента крупных налогоплательщиков КГД Ануар Сулейменов отметил, что Комитет государственных доходов уделяет особую роль в реформировании и упрощении налогового администрирования.

    «Для упрощения КГД внедряет цифровые решения и развивает дистанционное администрирование, приоритетом из которых является новый проект, основанный на транспарентных отношениях – горизонтальный мониторинг. С июля 2020 года в Республике Казахстан осуществлен запуск пилотного проекта по внедрению горизонтального мониторинга, который продлится до 31 декабря 2023 года», - сказал Ануар Сулейменов.

    Основной целью горизонтального мониторинга является своевременное реагирование и предупреждение осуществления налогоплательщиками рисковых операций и нарушений налогового и иного законодательства путем установления удаленного доступа к информационным системам участников. На сегодня участниками пилота являются крупные налогоплательщики из различных секторов экономики, наименее пострадавших от пандемии.

    Участниками пилотного проекта могут стать налогоплательщики, самостоятельно изъявившие желание участвовать в пилотном проекте и являющиеся коммерческой организацией, за исключением государственных предприятий, одновременно соответствующие на дату подачи заявления о заключении Соглашения о взаимодействии ряду условий и критериям;

    налогоплательщики, контрольный пакет акций которых принадлежит Национальному управляющему холдингу, то есть компании квазигосударственного сектора;

    поверенные лица или недропользователи, указанные в соглашении о разделе продукции, а также их дочерние или связанные компании;

    организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты.

    Участниками пилотного проекта являются 10 крупных налогоплательщиков, проводятся переговоры еще с 20 компаниями из различных секторов экономики.

    «Горизонтальный мониторинг позволит существенно снизить налоговые риски, а также обеспечить своевременными поступлениями в бюджет и избежать длительных споров по итогам налоговых проверок, которые могут длиться более трех лет. Участники пилотного проекта могут рассчитывать на доверительные партнерские отношения с органами государственных доходов, на признание добросовестными налогоплательщиками и повышение инвестиционной привлекательности компаний, как на внутреннем, так и глобальном рынке», - отметил директор департамента.

    Как добавил Ануар Сулейменов, проект горизонтального мониторинга в Казахстане показал положительные результаты. Стратегией развития горизонтального мониторинга в Казахстане станет полная автоматизация и внедрение типовых платформ, автоматическая сверка данных бухгалтерского и налогового учета и точечное выявление рисковых областей за счет применения риск-ориентированного подхода.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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