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    Что делают для стабилизации цен на продукты в области Улытау

    26 Июня 2023, 16:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким аким области Улытау Берик Абдыгалиулы отчитался о проводимой работе для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на социально-значимые продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что в регионе из 19 социально-значимых продовольственных товаров производится только 3 вида продукции. Это мука, хлеб и говядина.

    Поэтому в области ведется работа по развитию сельского хозяйства. Основным направлением в этой отрасли является производство мяса. К сожалению, как сообщил Берик Абдыгалиулы, переработка говядины в этом году снизилось на 4,8% - с 222 до 211 тысяч тонн. При этом увеличилось выработка конины. Это связано с дефицитом рабочих по уходу за крупным рогатым скотом.

    «Поэтому сейчас мы направляем кредиты на увеличение поголовья крупного рогатого скота и овец, мясопереработку», - сказал Берик Абдыгалиулы во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    В связи с заготовкой корма, по его данным, фермерам с 1 июля будут выделены субсидии на сумму 500 млн тенге.

    Также, по словам акима, для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на социально-значимые продукты в регионе создан региональный стабилизационный фонд – СПК «Улытау». Из резерва Правительства выделен 1 млрд тенге на закуп товаров.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экономика Цены и тарифы Улытауская область
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