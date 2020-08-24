Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Что делать с приписками в Damumed - мнение эксперта

    24 Августа 2020, 14:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужно дальше дорабатывать мониторинг вопросов объема и качества медицинской помощи. Об этом заявил аналитик и консультант по вопросам экономики и финансирования здравоохранения Марат Мамаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если верить статданным Минздрава, то 99 млн услуг было оказано населению на уровне амбулаторно-поликлинического сектора в прошлом году. Фонд медицинского страхования, имея хоть сколько кадров, хоть сколько сил, не может всё это проконтролировать – припишут или не припишут. Конечно, для этого есть определенные технические решения», - сказал Марат Мамаев в ходе онлайн-интервью на площадке Агентства по противодействию коррупции.

    По его словам, в этом вопросе нужно задействовать информационные системы.

    «Я согласен с тем, что нужно дальше дорабатывать мониторинг вопросов объема и качества медицинской помощи. Фонд этим активно сейчас занимается. Это проблема не только Казахстана. Есть такая проблема, и с ней каждая страна борется по-разному. С другой стороны, население начало смотреть – получили они эту помощь или нет. Население должно участвовать в мониторинге объемов. Это очень большой потенциал», - подчеркнул эксперт.

    В этой связи, по словам Марата Мамаева, необходимо ежеквартально публиковать гражданский бюджет (по здравоохранению), сделать технические решения, которые позволяли бы и населению заниматься контролем.

    Ранее генеральный директор Damumed Наталья Киль ответила на вопрос, каким образом будет исправляться ситуация с приписками.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коррупция Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка