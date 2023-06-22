Что делать при ожогах и отравлении угарным газом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается пожароопасный сезон. За последние несколько недель в регионах и столице страны произошли крупные возгорания, и некоторые из них по-прежнему тушат сотрудники МЧС. Как оказать первую помощь при ожогах и отравлении угарным газом, рассказали специалисты Министерства здравоохранения РК корреспонденту МИА «Казинформ».

Какие симптомы и признаки указывают на отравление угарным газом?

Частые симптомы: головная боль, головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, мышечная слабость, учащение и углубление дыхания, кашель.

Каковы первоочередные шаги при оказании первой помощи пострадавшим от отравления?

Первая помощь должна быть быстрой и квалифицированной.

Для этого вынесите человека на свежий воздух, уложите, приподняв ноги, освободите от тесной одежды и дайте понюхать нашатырный спирт. Если пострадавший в сознании, ему необходимо обеспечить покой и непрерывный доступ кислорода, например, можно обмахивать его газетой или включить вентилятор.

В случаях легкого отравления следует дать пострадавшему кофе, крепкий чай;

При сильном отравлении (с наличием тошноты, рвоты) если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить в так называемое «безопасное положение» - спиной вверх, открыв дыхательные пути и исключив западание языка в глотку.

Остерегаться охлаждения. Сделать согревание с помощью грелки, горчичников к ногам; причем при применении грелок необходимо соблюдать осторожность, так как у пострадавших от угарного газа нарушен порог болевой чувствительности и повышается склонность к ожогам.

Обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача.

Какие действия необходимо предпринять для уменьшения воздействия угарного газа на дыхательные пути пострадавшего?

Пострадавшего следует скорее вынести в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам) на свежий воздух. Если этого сделать нельзя, нужно прекратить дальнейшее поступление угарного газа в организм, надев на пострадавшего изолирующий противогаз, самоспасатель. Освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс). Придать телу удобное положение. Обеспечить покой.

Какие средства могут использоваться для облегчения дыхания и улучшения состояния?

Главное в случаях тяжелого отравления — обеспечить человеку вдыхание кислорода, вытесняющего угарный газ из его соединения с гемоглобином крови. Первые три часа пострадавшему необходимы высокие концентрации кислорода (75 - 80 %) с последующим снижением до 40- 50 %.

Каковы основные принципы оказания первой помощи при сильных ожогах?

Первая помощь состоит в том, чтобы прекратить действие поражающего фактора на пострадавшего. Надо сбить пламя, потушить одежду. Затем необходимо охладить обожженную поверхность тела холодной водой, льдом или снегом в полиэтиленовых мешочках в течение 10 минут. Это останавливает процесс повреждения тканей и уменьшает боль. После этого надо аккуратно снять обгоревшую одежду (но в случае, если одежда прилипла, отрывать ее нельзя). На обожженный участок накладывается стерильная салфетка, бинт или другой перевязочный материал.

При обширных ожогах пострадавшего накрывают чистой простыней. Обожженное место не следует смазывать жиром, маслом или вазелином, а также раствором марганцовокислого калия или зеленкой. Если человек в сознании, напоить его теплым чаем и дать принять болеутоляющие средства, например анальгин, а также корвалол или валидол.

При ожогах может возникнуть ожоговый шок, в основе которого лежит тяжелое расстройство кровообращения. Тяжело обожженного необходимо срочно поместить в стационар.

Какие действия следует предпринять для охлаждения ожоговой поверхности перед обращением за медицинской помощью?

Необходимо охладить обожженную поверхность тела холодной водой, льдом или снегом в полиэтиленовых мешочках в течение 10 минут. Это останавливает процесс повреждения тканей и уменьшает боль.

Какие меры можно принять при ожогах для предотвращения инфекции и облегчения боли?

1. Пострадавшему с ожогом следует дать обезболивающие и антигистаминные препараты, а при отсутствии рвоты, особенно при обширных ожогах, напоить. При обширных (более 10-15% п.т.) ожогах необходимо начать инфузионную противошоковую терапию.

2. При возможности быстрой транспортировки пострадавших от ожогов в стационар на раны накладывают повязки первой медицинской помощи без каких-либо лекарственных веществ. Эти повязки не должны содержать вещества, которые в дальнейшем могут затруднить распознавание глубины поражения и туалет ран. Поэтому применение аэрозолей (например, Пантенол или Олозоль), мазей, кремов и бальзамов, а также масел, красителей (например, раствор бриллиантовой зелени) и присыпок в качестве первой медицинской помощи не рекомендуется.

3. При ограниченных ожогах применяют индивидуальный перевязочный пакет, салфетки или бинтовые повязки. При ожогах кистей и стоп могут быть использованы повязки (в виде пластин, пакетов или перчаток) на основе поливинилхлоридной, полиуретановой или полиэтиленовой плёнки. Ожоги кистей и стоп могут быть помещены в чистый полиэтиленовый пакет так, чтобы не ограничивать их подвижность. Этот «перевязочный» материал мягкий и герметичный, выполняет роль защитного барьера, кроме того он прозрачный, что позволяет осматривать место ожога, а также выполнять последующие перевязки практически безболезненно.

4. При обширных ожогах стерильные или чистые простыни (предпочтительно хлопчатобумажные одноразовые простыни) используют в качестве контурной (силуэтной) повязки, которые накладывают без бинтования и без раздевания пострадавшего, особенно – в холодное время года, на одежду и обувь, если они не горят и не тлеют. Следует избегать использования влажных перевязочных материалов, так как по дороге в стационар потеря тепла телом может быть значительной. Наоборот, необходимо общее согревание пострадавшего.

Какую информацию следует предоставить медицинским работникам о пострадавшем и о произошедшем случае перед прибытием в больницу?

Транспортировка пациента при угрозе его жизни (острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность) осуществляется в приемное отделение ближайшей медицинской организации, оказывающей экстренную стационарную медицинскую помощь, с предоставлением медицинским работникам о пострадавшем и о произошедшем случае максимально в полном объеме.

Какие дополнительные меры предосторожности следует принимать во время ожидания медицинской помощи?

Во время ожидания медицинской помощи необходимо соблюсти правила личной безопасности и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение).