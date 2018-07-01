Что делать, если заблудился в горах - рекомендации спасателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК дали ряд рекомендаций на случай, если человек потерялся в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В любом случае - не паниковать. Поведение «пойманного зверя в клетке» может привести к более непредсказуемым событиям, например травмам. Это только ухудшит ваше положение. Поэтому, высоко в горах нужно использовать любую возможность, чтобы связаться с родными или со службой спасения с помощью экстренного номера. Но этот вариант скорее исключение, чем реальность. Поэтому кроме мобильного телефона необходимо опираться на собственные силы», - говорит официальный представитель КЧС Руслан Иманкулов.

По его словам, большинство туристов, потеряв маршрут, сразу начинают панически искать выход на низменность.

«Этого делать не следует. Ведь таким образом можно еще больше усложнить ситуацию и значительно продлить поисковые работы. Опять же, заметив ваше длительное отсутствие, близкие люди сообщат об исчезновении в соответствующие органы. Поэтому ваша задача «закрепиться» на открытой территории, где будет легче найти вас с воздуха или увидеть из далека. Для этого следует одеть яркий элемент одежды, можно прикрепить к длинной палке кусок ткани, или разжечь костер, котрый поможет согреться с наступлением темноты», - советует Р. Иманкулов.

Если заблудившийся турист все же спустился в низину, то спасатели советуют продолжать путь только по проложенной тропинке. Проще всего это сделать по направлению потока воды, который стекает с вершины вниз. Но этого не стоит делать ночью.

«Проследить за направлением течения с наступлением сумерек будет крайне трудно, а также двигаться по вершинам вслепую опасно для здоровья и жизни. Если выбраться из гор, до наступления ночи не удалось, то следует обустроить ночлег, который поможет уберечься от зверей и переохлаждения. Среди доступных вариантов является собственноручно построенная палатка, построенная из больших и обширных ветвей деревьев или узкое ущелье в скале. Такое импровизированное жилье поможет уберечься от ветра и благополучно дождаться рассвета. Возможно ночью вам удастся своими силами вспомнить и найти путь, или же мобилизовать все силы для помощи спасателям в поиске», - объяснил Р. Иманкулов.

Специалист также дал советы, если человек заблудится в горах зимой.

«В таком случае нельзя спать. Ведь во время сна возникает большая вероятность получить переохлаждение. Чтобы не поддаться в «объятия Морфея» займитесь физическими упражнениями. Это поможет отвлечься и расслабиться. И наконец, прислушайтесь к возможным «побочным звукам». Возможно где-то слышны голоса людей или шум дороги. Тогда спокойно и не спеша идите на звук», - добавил представитель КЧС.

В заключении, Р. Иманкулов посоветовал направить все мысли на успешное возвращение домой. В этом случае, уверяет эксперт, все должно получиться.