Что делать, если паспорт вакцинации не отображается в приложении

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор алматинского городского филиала РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» Гульнара Искакова ответила, что делать, если паспорт вакцинации не отображается в приложении после прививки вторым компонентом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гульнара Искакова отметила, что статус страхования на получение паспорта вакцинации не влияет.

«Если не отображается паспорт вакцинации, то вам необходимо обратиться в ту медицинскую организацию, где вы получали, соответственно, сотрудники выяснят в чем причина - либо это технического характера, либо необходимо проверить правильную регистрацию в базе мобильных граждан», - ответила она на вопрос в ходе брифинга в РСК.

Спикер пояснила, как можно получить паспорт вакцинации.

«Для получения паспорта вакцинации нужен только мобильный телефон, соответствующая регистрация в базе мобильных граждан. Вы можете получить эту регистрацию на уровне ЦОНа, для этого ЭЦП не нужно. Вы регистрируетесь, затем скачиваете мобильное приложение eGov mobile и после получения второго компонента вы можете зайти и увидеть свой паспорт. Там есть вкладка «Цифровые документы», вы это можете оттуда скачать, перекинуть на электронную почту и распечатать», - сказала она.

Она напомнила, что вакцинация в республике идет бесплатно в рамках ГОБМП.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о данных, которые содержит в себе паспорт вакцинации.