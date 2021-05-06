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    Что делать, если паспорт вакцинации не отображается в приложении

    6 Мая 2021, 15:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор алматинского городского филиала РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» Гульнара Искакова ответила, что делать, если паспорт вакцинации не отображается в приложении после прививки вторым компонентом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Гульнара Искакова отметила, что статус страхования на получение паспорта вакцинации не влияет.

    «Если не отображается паспорт вакцинации, то вам необходимо обратиться в ту медицинскую организацию, где вы получали, соответственно, сотрудники выяснят в чем причина - либо это технического характера, либо необходимо проверить правильную регистрацию в базе мобильных граждан», - ответила она на вопрос в ходе брифинга в РСК.

    Спикер пояснила, как можно получить паспорт вакцинации.

    «Для получения паспорта вакцинации нужен только мобильный телефон, соответствующая регистрация в базе мобильных граждан. Вы можете получить эту регистрацию на уровне ЦОНа, для этого ЭЦП не нужно. Вы регистрируетесь, затем скачиваете мобильное приложение eGov mobile и после получения второго компонента вы можете зайти и увидеть свой паспорт. Там есть вкладка «Цифровые документы», вы это можете оттуда скачать, перекинуть на электронную почту и распечатать», - сказала она.

    Она напомнила, что вакцинация в республике идет бесплатно в рамках ГОБМП.

    Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о данных, которые содержит в себе паспорт вакцинации.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение Цифровой Казахстан Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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