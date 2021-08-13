Что делать, если на границе тест на коронавирус оказался положительным

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области рассказали о правилах пересечения государственной границы и что делать, если взятый на границе ПЦР-анализ на коронавирус оказался положительным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, все прибывшие лица при пересечении границы обязаны представить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. От даты выдачи результата должно пройти не более трех суток. Исключение для детей в возрасте до пяти лет, но при этом справка должна быть обязательно у сопровождающих их лиц, и граждан, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в РК при предоставлении документального подтверждения.

Прибывшие без справки граждане РК и лица, имеющие вид на жительство, подлежат изоляции в карантинный стационар до трех суток для лабораторного обследования на COVID-19.

«Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19, не выезжающие за пределы Северо-Казахстанской области, подписывают расписку о необходимости по прибытию до места назначения обратиться в медорганизацию и проинформировать о положительном результате обследования на COVID-19 и продолжают следовать по месту назначения, указанному в анкете. Наш специалист, находящийся на пункте пропуска, передаёт информацию о положительном результате на COVID-19 в департамент и управление здравоохранения. Управление обеспечивает медицинский осмотр прибывшего по месту назначения, при наличии признаков COVID-19 принимает решение о необходимости его госпитализации в инфекционный стационар, при отсутствии признаков - мероприятия проводятся, как при бессимптомном вирусоносительстве», - рассказали в пресс-службе.

Если лица с положительным результатом на COVID-19 после пересечения границы выезжают за пределы области, то есть следуют в другие регионы республики, их госпитализируют в инфекционный стационар.

Ранее в департаменте сообщали о 313 завозных случаях коронавируса, выявленных за 10 месяцев на границе.