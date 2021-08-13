+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 25 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Что делать, если на границе тест на коронавирус оказался положительным

13 Августа 2021 13:00
Поделиться:
Что делать, если на границе тест на коронавирус оказался положительным

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области рассказали о правилах пересечения государственной границы и что делать, если взятый на границе ПЦР-анализ на коронавирус оказался положительным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Главный санврач РК подписал постановление о применении вакцины Vero Cell
За вспышки «дельта»-штамма коронавируса наказаны 70 чиновников в Китае Регулятор США одобрил третью дозу вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом Исследование трех препаратов против COVID-19 начали эксперты ВОЗ

По информации ведомства, все прибывшие лица при пересечении границы обязаны представить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. От даты выдачи результата должно пройти не более трех суток. Исключение для детей в возрасте до пяти лет, но при этом справка должна быть обязательно у сопровождающих их лиц, и граждан, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в РК при предоставлении документального подтверждения.

Прибывшие без справки граждане РК и лица, имеющие вид на жительство, подлежат изоляции в карантинный стационар до трех суток для лабораторного обследования на COVID-19.

«Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19, не выезжающие за пределы Северо-Казахстанской области, подписывают расписку о необходимости по прибытию до места назначения обратиться в медорганизацию и проинформировать о положительном результате обследования на COVID-19 и продолжают следовать по месту назначения, указанному в анкете. Наш специалист, находящийся на пункте пропуска, передаёт информацию о положительном результате на COVID-19 в департамент и управление здравоохранения. Управление обеспечивает медицинский осмотр прибывшего по месту назначения, при наличии признаков COVID-19 принимает решение о необходимости его госпитализации в инфекционный стационар, при отсутствии признаков - мероприятия проводятся, как при бессимптомном вирусоносительстве», - рассказали в пресс-службе.

Если лица с положительным результатом на COVID-19 после пересечения границы выезжают за пределы области, то есть следуют в другие регионы республики, их госпитализируют в инфекционный стационар.

Ранее в департаменте сообщали о 313 завозных случаях коронавируса, выявленных за 10 месяцев на границе.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Главный санврач РК подписал постановление о применении вакцины Vero Cell
За вспышки «дельта»-штамма коронавируса наказаны 70 чиновников в Китае
Регулятор США одобрил третью дозу вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом
Исследование трех препаратов против COVID-19 начали эксперты ВОЗ
Популярное
1 Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев
2 Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане
3 Все граждане Казахстана составляют один народ - Марат Азильханов
4 В избиении родственницы подозревают чиновника в Карагандинской области
5 В управлении образования Алматы разъяснили, какую одежду носить в школе
6 В Акмолинской области наградили активную молодежь
Читайте также
Более 620 млн тенге потратили на закуп учебников в СКО
Исследование трех препаратов против COVID-19 начали эксперты ВОЗ
Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев
Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане
Все граждане Казахстана составляют один народ - Марат Азильханов
В избиении родственницы подозревают чиновника в Карагандинской области
В управлении образования Алматы разъяснили, какую одежду носить в школе
В Акмолинской области наградили активную молодежь
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив