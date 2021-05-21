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    Что делать, если Ashyq ошибочно показал «красный» статус

    21 Мая 2021, 14:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что делать казахстанцам, если Ashyq ошибочно показал «красный» статус? На этот вопрос ответил директор департамента цифровых решений МЦРИАП Бекболат Молдабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера, когда были технические проблемы, всем аэропортам и заведениям сообщили. Препятствий не было, задержки не было, в аэропорту пропускали. Мы проработали алгоритм. Есть представители санитарно-эпидемиологических служб или телефоны. В аэропорту есть отдельная комната с врачами. В принципе, проблем возникать не должно. Как работает приложение? Когда вы сканируете или вводите ИИН, Ashyq моментально «стучится» в базу Минздрава и спрашивает статус по ПЦР. Но если что-то неправильно вбили или другие проблемы возникли, есть представители СЭС. Они моментально проблему решают, смотрят, сверяют, если действительно так, исправляют ситуацию», - пояснил Бекболат Молдабеков.

    Ранее в Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности проинформировали о том, что приложение Ashyq выявило более 2,5 тысяч человек с «красным» статусом.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Цифровой Казахстан Коронавирус в РК
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