Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Что делать абитуриентам, не получившим образовательный грант

    7 Августа 2023, 13:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-министр просвещения, депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов поделился своими мыслями по поводу дальнейших действий абитуриентов, не получивших государственный образовательный грант, передает МИА «Казинформ».

    «В комментариях и в «личку» поступает много подобных вопросов», - поделился Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале.

    «Прежде всего, важно помнить, что у вас всё ещё есть возможность получить грант.

    Во-первых, будет перераспределение нескольких тысяч неиспользованных грантов. Эти гранты будут присуждены абитуриентам в соответствии с их баллами на ЕНТ.

    Во-вторых, существуют гранты акиматов. Из местного бюджета выделяется ещё несколько тысяч грантов.

    В-третьих, фонд «Қазақстан халқына» также предоставляет образовательные гранты. Дополнительную информацию можно найти на их сайте.

    В-четвертых, есть гранты «отказников». Некоторые абитуриенты отказываются от полученных ими грантов. Таких грантов будет много. Они также будут перераспределены.

    В-пятых, вы можете выбрать платное обучение. Вы сможете поступить в университет на коммерческой основе, а затем, при успешной учебе и высоком GPA, можно будет подать заявление на освободившиеся гранты.

    В-шестых, есть возможность взять «gap year». Вы сможете подготовиться за год, снова сдать ЕНТ и получить грант. Я сам имел такой опыт.

    И, наконец, в-седьмых, рассмотрите возможность поступления в колледж. На рынке труда большой дефицит специалистов с таким образованием.

    Если у вас возникнут ещё какие-либо вопросы, обращайтесь в приемные комиссии вузов», - посоветовал Асхат Аймагамбетов.

    Как сообщалось ранее, 5 августа был опубликован список обладателей образовательных грантов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Вузы Минпросвещения РК Миннауки и высшего образования РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 2 млрд тенге было выделено в этом году на ремонт школ в ВКО
    Гранты в размере 1,3 млн тенге выдают социально уязвимым жителям Астаны
    Можно ли в Казахстане приходить в школу в хиджабе
    Когда будет звенеть последний звонок в школах Казахстана - 25 или 31 мая
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области