Что делается в Казахстане для развития нефтегазохимии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах государственной поддержки развития нефтегазохимической отрасли рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня у нас уже приняты существенные меры государственной поддержки развития нефтегазохимии. В частности, создана специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области, в которой действуют налоговые и таможенные преференции», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

Он также сообщил, что по состоянию на 1 февраля 2021 года с начала реализации СЭЗ отмечаются следующие результаты:

объем привлеченных частных инвестиций – 598,3 млрд тенге;

объем произведенной продукции – 20,3 млрд тенге.

создано рабочих мест: постоянные – 793, временные – 3002.

Кроме того, упрощена процедура привлечения иностранной рабочей силы. Решен вопрос прямого применения международных стандартов при проектировании и строительстве.

«Учитывая, что обеспечение проектов готовой инфраструктурой является обязательным условием инвесторов, так как позволяет сократить до 20% капитальных и до 15% операционных затрат, государством финансируется строительство иинфраструктуры данной СЭЗ. При этом главным конкурентным преимуществом Казахстана является наличие доступного углеводородного сырья», - подчеркнул министр.

«Также приняты изменения в Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» в части предоставления права приобретения сжиженного нефтяного газа и установления механизма ценообразования товарного газа промышленным потребителям, использующим газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции. Данный механизм дает возможность обеспечения сырьем нефтегазохимические проекты», - заключил Н. Ногаев.