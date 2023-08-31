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    Что делает Правительство РК для улучшения качества медицины

    31 Августа 2023, 12:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Правительства РК Алихан Смаилов выступая на расширенном собрании фракции партии «AMANAT» высказался о доступности и качестве медпомощи в стране, передает МИА «Казинформ».

    «На особом контроле вопросы качества и доступности медпомощи. Разрешен вопрос обеспечения реабилитационной помощью детей с неврологическими заболеваниями. На сегодня такие виды услуг оказывают 55 медорганизаций, из них 27 введены в последние 2 года. В целях обеспечения отрасли квалифицированными кадрами на 70% увеличен госзаказ на подготовку в резидентуре. Только в текущем году он увеличен на 1000 грантов», - сказал А. Смаилов.

    Он также отметил, что на повышение заработной платы медработников из республиканского бюджета за последние 3 года выделено 805 млрд тенге.

    «В этом году начата реализация Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В рамках него будут построены 655 объектов первичного звена здравоохранения и модернизированы 32 межрайонные больницы. Это позволит охватить более 4 млн сельских жителей специализированной медпомощью.

    Начато строительство 2 из 8 планируемых областных многопрофильных и университетских клиник с использованием механизма ГЧП», - добавил Премьер.

    Мощным стимулом для развития отечественного производства лекарств стало укрепление сотрудничества с крупной мировой фарминдустрией из ТОП-50 BIGPHARMA.

    Так, с компаниями «Pfizer» и «Roсhe» подписаны соглашения по локализации производства препаратов в Казахстане.

    «В рамках господдержки в настоящее время действует 98 долгосрочных договоров с 36 отечественными товаропроизводителями на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. В текущем году из закупленных 1,6 тыс торговых наименований препаратов 947 позиций или 61% произведены отечественными фармкомпаниями», - заключил А. Смаилов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Правительство РК Здравоохранение
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