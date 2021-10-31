Что даст введение воинской службы в резерве в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как показывает международный опыт, наличие подготовленного мобилизационного резерва является одним из показателей боеспособности и боеготовности Вооруженных Сил. Введение воинской службы в резерве позволит, не увеличивая численность армии в мирное время, получить дополнительное количество обученных и подготовленных военнослужащих.

Об особенностях данного вида службы рассказал представитель Департамента организационно-мобилизационной работы подполковник Берик Сулейменов на онлайн-брифинге Минобороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

⁃ Берик Кенесович, расскажите пожалуйста, для чего нужна служба в резерве?

⁃ Анализ опыта зарубежных стран показывает, что служба в резерве позволит повысить боевую мобильность Вооруженных Сил без увеличения ее численности. Также введение службы в резерве необходимо для обеспечения гарантированного комплектования войск людскими ресурсами и создания боеготовых сил. В свою очередь введение службы в резерве позволит значительно сократить сроки развертывания воинских частей, трудоустроить безработных граждан, а трудоустроенным гражданам позволит иметь дополнительный заработок.

⁃ Расскажите о сроках проведения сборов с резервистами, естественно, после принятия закона.

⁃ После принятия закона с резервистами будут заключаться контракты для прохождения службы в резерве сроком на 3 года. Ежегодно резервисты будут проходить подготовку в течение 60 дней. Из них 30 дней они будут проходить подготовку на воинских сборах и ежемесячно - на двух-трехдневных занятиях по боевой подготовке.

⁃ Какие расходы предусмотрены в бюджете на содержание резервистов?

⁃ На содержание резервистов расходы предлагаются за счет республиканского бюджета. Естественно, это будет предусмотрено после внесения соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство. Ежемесячно планируется резервистам выплачивать минимальную заработную плату по Республике Казахстан, которая с 1 января 2022 года в соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан будет составлять 60 тысяч тенге. А также в период прохождения воинских сборов резервистам, имеющим основную работу, предусмотрены выплаты в размере среднемесячной заработной платы резервиста.

⁃ Будут ли резервисты для прохождения службы направляться в другие города?

⁃ Резервисты для прохождения службы в другие города не будут направляться, так как сама служба в резерве представляет собой воинскую службу по территориальному принципу, то есть по месту жительства самого резервиста. Так как это позволит резервисту в кратчайшие сроки прибыть в воинскую часть.

⁃ Какие плюсы могут извлечь из воинской службы в резерве военнообязанные граждане?

⁃ Хороший вопрос. Идея воинской службы в резерве имеет плюсы как для Вооруженных Сил, так и самих граждан. Для граждан - при прохождении службы в резерве за ними будет сохраняться их рабочее место, а также занимаемая ими должность. В период прохождения воинских сборов, а также двух-трехдневных занятий по боевой подготовке они будут обеспечиваться обмундированием, питанием, а также размещением в местах проведения сборов или проведения занятий. Также в этот период они будут обеспечиваться медицинским обеспечением, и этот период будет входить в их трудовой стаж. Как ранее я говорил, предусмотрены выплаты на период заключения контракта для прохождения службы в резерве.

Напомним, в июле этого года сообщалось, что в Казахстане планируют ввести воинскую службу в резерве.