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    Что даст снятие запрета на экспорт крупного рогатого скота - Jibek Joly

    7 Сентября 2022, 15:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава республиканской палаты казахской белоголовой породы Даурен Матакбаев в эфире программы «Новое время» телеканала Jibek Joly рассказал о том, что даст снятие запрета на экспорт крупного рогатого скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году, в связи с ситуацией в мире, количество зарегистрированных животных уменьшилось почти на половину, соответственно, уменьшилось количество реализуемых племенных животных. Рынок перестал закупать скот. Фермеры несут убытки. У них висит кредитная нагрузка, они должны выплачивать свои лизинговые обязательства. Если бы сейчас экспортный рынок открылся для Казахстана в виде живого племенного скота или мясной продукции, это было бы большим подспорьем, потому что нормализовался бы рынок, цена стала бы стабильной», - считает глава республиканской палаты казахской белоголовой породы.

    Ранее в Правительстве приняли решение об установлении квоты на вывоз быков в размере 60 тыс. голов, или 9% от общего поголовья, а также 120 тыс. голов овец, или 10% от общего поголовья.

    Эксперт считает, при квотировании начинается спекуляция, кто-то отыгрывается на этом. Поэтому, по словам Даурена Матакбаева, необходимо правило, о котором все будут знать заранее, а фермеры смогут подготовиться, откормить скот и экспортировать.

    «Фермеры должны быть уверены в том, что будет спрос на их продукцию. Если систему правильно отрегулировать, можно избежать дефицита скота внутри страны. Очень отрадно, что Президент уделяет большое внимание АПК и сельскохозяйственной отрасли. Правительство должно проводить эту работу на всех уровнях одновременно. Если работа будет скоординированной, мы добьемся больших успехов», - добавил он.



    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Сельское хозяйство Видео JIBEK JOLY
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