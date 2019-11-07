Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Что даст обществу Девятый форум религиоведов, рассказал эксперт

    7 Ноября 2019, 18:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Министерства образования и науки Республики Казахстан, PhD докторант, исламовед Нурбол Калдыбеков выразил свое мнение по поводу прошедшего Девятого форума религиоведов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Форум религиоведов Казахстана проводится каждый год с 2011 года. Здесь собираются и делятся опытом многие религиозные ученые, теологи и другие специалисты, которые несут ответственность за религиозную составляющую и способствуют стабильности в обществе. На предыдущих форумах обсуждались целевые темы, такие как проблема религиозного секуляризма, взаимоотношения религии и государства, духовная безопасность. А в этом году форум был посвящен теме «Роль религиоведов и теологов в вопросах совершенствования профилактической и реабилитационной рабо ты». Важно, чтобы специалисты, работающие в этой сфере, умело взаимодействовали в одном ключе, особенно против опасности экстремизма и терроризма»,- поделился Нурбол Калдыбеков.

    По мнению исламоведа, духовность так же важна для общества, как и медицина:

    «Быть неквалифицированным врачом - это преступление. И наша духовная сфера работает с внутренним миром человека. С ним взаимодействуют психологи, деятели культуры и религиоведы, поэтому требования к этим работникам должны быть очень высоки».

    Н. Калдыбеков также рассказал о качестве образования в области религии.

    «В настоящее время в нашей стране идет подготовка и обучение религиоведов. В этой подготовке участвуют ведущие учебные заведения Египетского университета исламской культуры Нур-Мубарак и девять медресе. Растет количество грамотных, квалифицированных специалистов», - сказал Н. Калдыбеков.

    Как отметил эксперт, на Девятом форуме религиоведов было высказано много полезных предложений.

    «В целом, в стране в настоящее время насчитывается около 3 тысяч специалистов, занимающихся реабилитацией и информационно-разъяснительной работой. Из-за большого количества их трудно контролировать. Важно следить за тем, как и кем ведутся религиозные разъяснительные работы. Я поддерживаю слова вице-министра информации и общественного развития Марата Азильханова, который предложил создать общую базу для религиозных специалистов. Нам необходимо разъяснить обществу религиозные понятия, показать, в чем разница между экстремизмом, терроризмом и т.д. Я думаю, что эти предложения должны быть реализованы»,- сказал Н. Калдыбеков.

    Напомним, ранее в городе Нур-Султане прошел Девятый форум религиоведов Казахстана.

    Автор:

    Айгерим Ансаганова

    Религия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Карин принял участие в форуме «Имам – ізгі қоғам жаршысы»
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска