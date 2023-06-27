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    Что даст казахстанцам вступающий в силу с 1 июля Социальный кодекс

    27 Июня 2023, 12:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о ходе реализации Социального кодекса РК, который вступает в силу с 1 июля текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Социальный кодекс – это единый социальный документ, который впервые вводится в действие на территории СНГ. Он охватывает весь жизненный цикл человека», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

    В частности, речь идет о:

    - социальной поддержке от рождения до совершеннолетия;

    - занятости в трудоспособном возрасте;

    - обеспечении безопасности труда;

    - мерах социального страхования;

    - социальной помощи при возникновении трудной жизненной ситуации;

    - поддержке пожилых людей.

    «Как вы знаете, некоторые из мер социальной поддержки, предусмотренных Кодексом, начали оказывать с начала года. Остальная часть начнется с 1 июля», – заключила министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минтруда РК Социальный кодекс
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