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    Что даст инвестиционное налоговое резидентство, пояснили в Минфине

    17 Сентября 2019, 12:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется принять программу инвестиционного налогового резидентства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Мажилисе представили презентацию проекта Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О международном финансовом центре «Астана». Как рассказал первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов, предлагаемые законопроектом поправки можно разделить на два блока. Первый блок – это инвестиционное налоговое резидентство, а второй блок – уточняющие нормы, связанные с деятельностью МФЦА.

    «Первый блок - программа инвестиционного резидентства – достаточно распространенное явление в современном мире. На сегодня насчитываются более 80 аналогичных программ, которые предлагают два вида программ резидентства. Первый вид — это программы, реализуемые в таких странах как: США, Канада, Испания, а также Латвия и Греция, в которых предоставляют вида на жительство в обмен на инвестиции. Вторым видом программы предполагается получение инвестиционной визы и налогового резидентства страны. Такими странами являются Италия, Швейцария, Кипр и Великобритания», - рассказал Берик Шолпанкулов, представляя законопроект.

    Он уточнил, что в Казахстане предлагается применить программу инвестиционного налогового резидентства.

    «Таким образом, законопроект предусматривает введение понятия «инвестиционного резидента» и программы инвестиционного налогового резидентства. Программа инвестиционного налогового резидентства утверждается актом МФЦА, но в обязательном порядке будет согласована с уполномоченными государственными органами. В частности, министерствами национальной экономики, иностранных и внутренних дел, а также Комитетом национальной безопасности.

    Необходимо отметить, что в программе будут определены объемы и инструменты инвестирования, процедуры получения инвестиционного налогового резидентства», - отметил Б. Шолпанкулов.

    «Основная концепция программы инвестиционного налогового резидентства – это привлечение инвестиций в обмен на получение инвестором и членами его семьи многократной въездной визы в Республику Казахстан», - добавил он.

    По словам первого вице-министра, потенциальные инвесторы будут инвестировать свои средства в финансовые инструменты и ценные бумаги, обращаемые на бирже МФЦА.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экономика Минфин РК МФЦА - фин. центр "Астана"
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