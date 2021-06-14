Что даст Дорожная карта по вовлечению казахстанцев с инвалидностью в цифровые процессы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как разрабатывается Дорожная карта по вовлечению людей с инвалидностью в цифровые процессы? Об этом рассказала руководитель общественного фонда «ITeachMe центр развития компетенций» Захира Бегалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы проводим прикладное исследование, по результатам которого разработали Дорожную карту по вовлечению людей с инвалидностью в цифровые процессы. Проект поддерживается Ассоциацией развития гражданского общества. Почти пришли к завершению, сейчас дорабатываем Дорожную карту. Она была обсуждена с Министерством образования и науки, Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности, Министерством труда и социальной защиты населения», - отметила Захира Бегалиева в ходе онлайн-встречи на платформе ZOOM.

По ее словам, многие лица с инвалидностью в период коронавируса не смогли получить государственные услуги, цифровые услуги, не могли даже вызвать такси или доставку еды.

«Мы ратифицировали Конвенцию о правах лиц с инвалидностью. Данная дорожная карта будет способствовать тому, чтобы национальное законодательство соответствовало этой Конвенции», - добавила руководитель «ITeachMe центр развития компетенций».

Захира Бегалиева отметила, что Дорожная карта предусматривает совершенствование законодательства в части улучшения доступа к цифровым услугам, цифровой грамотности и дистанционного обучения для людей с инвалидностью.

«Мы внесли три предложения. В первую очередь, актуализировать многие вещи согласно новым технологиям, введение требования для казахстанских разработчиков и производителей программного обеспечения о применении универсального дизайна для обеспечения доступности людям с инвалидностью. Что касается обеспечения доступа к соответствующему оборудованию, мы знаем, что на сегодня только лица с нарушением слуха и зрения имеют право получить ноутбуки по индивидуальной программе реабилитации. Если разработать критерии, по которым будут предоставлять профессиональные ноутбуки, то лица с инвалидностью могли бы работать спокойно в digital-сфере. Планируется разработать образовательные программы и организовать онлайн обучения, в частности планируем организовать образовательные курсы для людей с инвалидностью по повышению цифровой грамотности, начиная от базовых компьютерных навыков, заканчивая профессиональными курсами», - пояснила она.

Дорожная карта также охватывает включение представителей организации людей с инвалидностью в состав рабочих групп, комиссий по доступе к информацию и информационным технологиям. Еще одним компонентом является внедрение инклюзивной STEM-лаборатории для людей с инвалидностью по всем регионам страны.

«Мы знаем, что в каждом регионе есть лаборатории, но нет ни одной инклюзивной лаборатории. Мы понимаем, что STEM – профессии будущего, люди с инвалидностью не должны оставаться вне новых профессий и профессий будущего», - заключила Захира Бегалиева.