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    Что даст цифровизация АПК, рассказал глава Минсельхоза

    2 Декабря 2020, 09:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о ходе цифровизации в сфере агропромышленного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ.

    «Цифровизация АПК позволит снизить риски, адаптироваться к изменению климата, повысить урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, своевременно планировать агротехнологии», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

    Он напомнил, что основная задача цифровизации сельского хозяйства - это снижение затрат на производство продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности.

    «В Послании народу Казахстана Глава государства отметил необходимость перехода на электронный формат при предоставлении различного вида услуг населению. Для реализации данного поручения министерством автоматизированы и оптимизированы государственные услуги населению, отраслевые бизнес-процессы», - отметил министр.

    По его словам, на сегодняшний день автоматизировано 94 % оказываемых госуслуг.

    «По сравнению с предыдущим годом доля оказанных услуг в электронном формате населению возросла на 34%. Таких результатов удалось добиться путем модернизации отраслевых информационных систем. Работу по их развитию необходимо продолжать постоянно», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство Цифровой Казахстан
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