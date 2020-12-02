Что даст цифровизация АПК, рассказал глава Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о ходе цифровизации в сфере агропромышленного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ.

«Цифровизация АПК позволит снизить риски, адаптироваться к изменению климата, повысить урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, своевременно планировать агротехнологии», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Он напомнил, что основная задача цифровизации сельского хозяйства - это снижение затрат на производство продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности.

«В Послании народу Казахстана Глава государства отметил необходимость перехода на электронный формат при предоставлении различного вида услуг населению. Для реализации данного поручения министерством автоматизированы и оптимизированы государственные услуги населению, отраслевые бизнес-процессы», - отметил министр.

По его словам, на сегодняшний день автоматизировано 94 % оказываемых госуслуг.

«По сравнению с предыдущим годом доля оказанных услуг в электронном формате населению возросла на 34%. Таких результатов удалось добиться путем модернизации отраслевых информационных систем. Работу по их развитию необходимо продолжать постоянно», - заключил спикер.