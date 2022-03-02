Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Что Даниал Ахметов поручил акиму Усть-Каменогорска

    2 Марта 2022, 21:49

    УСТЬ-КАМЕНОГОСРК. КАЗИНФОРМ - На встрече с жителями Усть-Каменогорска аким ВКО Даниал Ахметов поставил перед акимом города Жаксылыком Омаром конкретные задачи, которые необходимо решить в ближайшее время. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    По словам акима ВКО, Жаксылыку Омару необходимо подготовить расчеты по дефициту тепловой энергии и предложения по модернизации тепловых сетей города с учетом его дальнейшего развития.

    Помимо этого, в течение двух лет нужно решить вопрос с нехваткой детских дошкольных учреждений в областном центре. Для этого провести анализ потребности и имеющихся ресурсов. Акиму Усть-Каменогорска также предстоит обеспечить качественное строительство школы в микрорайоне «Нурлы жол» на 600 мест и своевременную подготовку ПСД для строительства еще 4 школ. А в целях улучшения качества перевозки пассажиров к 2023 году довести долю подвижного состава со сроком эксплуатации до 7 лет до 50%, принять меры по повышению регулярности движения автобусов на городских маршрутах до 90%.

    Также необходимо увеличить темпы ревакцинации населения Усть-Каменогорска.

    «Учитывая тот факт, что на сегодня главное и единственное действенное оружие в борьбе с коронавирусом – это вакцина, в области проводится активная работа по организации предупредительных мер по нераспространению COVID-19, вакцинации, ревакцинации населения. Сегодня повторно привито 91% от жителей, у которых наступил срок получения вакцины. Стоит задача довести эту работу до 100%», – резюмировал Даниал Ахметов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Будут ли релоцированы казино в Конаеве
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая