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    Что Данэлия Тулешова пожелала Ержану Максиму на Детском Евровидении

    24 Ноября 2019, 21:21

    ГЛИВИЦЕ. КАЗИНФОРМ – Казахстанская юная певица Данэлия Тулешова озвучила пожелание своему соотечественнику и коллеге по цеху Ержану Максиму перед финалом Детского Евровидения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я искренне хочу пожелать Ержану не волноваться, быть уверенным в себе, идти к своей цели, и самое главное – быть искренним по отношению к зрителям. Тогда все пройдет прекрасно. Удачи, я искренне за тебя болею», - сказала Данэлия Тулешова в эфире телеканала «Хабар».

    Она также вспомнила свое выступление на Детском Евровидении-2018.

    «Я выступала в прошлом году в финале Eurovision Junior 2018, это было очень волнительно. Я переживала за то, как я спою, как отреагируют зрители, как будет выглядеть мой номер на сцене», - призналась артистка.

    Напомним, юный казахстанский артист Ержан Максим выступает в финале Детского Евровидения.

    На престижном конкурсе казахстанец защищает не только честь своей страны, но и представляет весь тюркский мир.

    После торжественной церемонии открытия Евровидения стало известно, что Е. Максим выступает под десятым номером. Вчера было открыто и голосование за участников конкурса.

    Несмотря на внимание мира к конкурсу в целом и к своей персоне в частности, Ержан заявил о том, что уверен в своих силах и волнуется за результат.

    Зато, по ее собственным признаниям, за сына сильно переживает мама мальчика Гульмира. Как выяснилось в беседе с журналистами, переживания за выступление сына мешают женщине спать по ночам. Гульмира обратилась ко всем казахстанцам с просьбой поддержать юного певца.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Культура Данэлия Тулешова Польша
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