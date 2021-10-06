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    Что дала пандемия человечеству, рассказал представитель Папского совета

    6 Октября 2021, 12:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Бюро по вопросам Ислама Папского совета по межрелигиозному диалогу Ватикана монсеньор Халед Акаше выступил на заседании Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Фактически каждый человек проявляет особую черту бесконечного богатства и щедрости Господа всемогущего и щедрого. Мы все рады этой возможности приехать и встретиться снова. Но, разумеется, мы следуем всем необходимым рекомендациям компетентных органов. Я бы хотел выразить добрые пожелания его превосходительству г-ну Маулену Ашимбаеву. Мои пожелания также адресованы всем тем коллегам на данном съезде в наших молитвах, кого мы потеряли во время пандемии; всем тем, кто заболел или пострадал от этого бедствия», - сказал Халед Акаше на заседании.

    Он подчеркнул, что пандемия также дала человечеству и некоторые возможности.

    «Пандемия дала человечеству, государствам, религиозным общинам и всем нам возможность узнать о других существующих вирусах, а также об ограничениях и недостатках во многих областях нашей жизни, будь это здравоохранение, экономика, социальная сплоченность или солидарность. Религиозные лидеры и их сообщества проявляют солидарность к тем, кто пострадал от пандемии», - отметил религиозный деятель.

    «Мы с нетерпением и с надеждой ждем VII съезда, выражаем глубокую признательность его превосходительству г-ну Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву за инициирование и решительную поддержку съезда. Действующий Президент, его превосходительство Касым-Жомарт Токаев долгие годы возглавлял секретариат, вкладывая свою мудрость и таланты в благородное дело межрелигиозного и межкультурного диалога», - заключил г-н Халед Акаше.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Религия Общество Коронавирус в мире
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