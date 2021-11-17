Что дал Казахстану отказ от ядерного оружия, рассказал Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев назвал преимущества, которые дал Казахстану отказ от ядерного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вот глобальный альянс лидеров был бы очень важным для решения вопроса. То, что поддержали 70 политиков - это очень важно. Но я считаю, что в этом вопросе должна сыграть главную роль основная ядерная пятерка. Еще в те времена, когда мы заключали в рамках ООН соглашение о нераспространении, о необладании, о неиспытании, одно не было учтено. А что будет, какие санкции, если это соглашение не будет соблюдаться? Этого не было предусмотрено. Этот изъян дал повод Пакинстану, Индии спокойно объявить себя ядерными государствами. Поэтому сейчас очень важный и острый момент», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

Елбасы подчеркнул, что Казахстан является активным участником борьбы против испытаний ядерного оружия и уничтожения.

«Мы не такое большое глобальное государство, но наш пример отказа от ядерного оружия, четвертого арсенала в мире и самого крупного ядерно-испытательного полигона, который в течение 49 лет в Казахстане взорвал около 600 ядерных зарядов над землей и под землей, я рассказывал о нашем опыте, несмотря на давление при существующем еще Советском союзе. Мне удалось подписать один из первых указов по закрытии ядерного полигона. Конечно, предлагали оставить и просили, сколько денег нужно, чтобы это держать, чтобы одно из исламских государств могло быть обладателем такого оружия. Много было таких вещей. Я считаю, мы приняли верное решение и сегодня я говорю, как нужно поступить», - отметил Н. Назарбаев.

По словам Первого Президента РК, уважение мирового сообщества позволило Казахстану привлечь 400 млрд американских долларов прямых инвестиций.

«А для небольшой страны это были огромные инвестиции. Мы подняли экономику Казахстана на лидирующее место в постсоветском пространстве. Когда Иран начал обогащать уран, тогда мы с МАГАТЭ начали разговор, чтобы создать банк обогащенного урана для АЭС. Мирное использование атома никто не запрещает, но если каждая страна будет обогащать, то мы будем иметь столько утечек. Поэтому в Казахстане мы создали банк ядерного топлива, из которого каждый кто желает для электростанции может получить квоту и продолжать работу», - напомнил Елбасы.

«Сейчас конфронтация экономическо-политическая идет между Россией, США, Китаем и ЕС. Я приглашал в Казахстан всем сесть и поговорить о последствиях для всего земного шара, потому что постоянно находиться на грани ядерной катастрофы опасно жить. Поэтому я надеюсь на разум политиков на понимание того, что никто в этой гонке не выиграет. Я прошу поддержать наш альянс, обсудить что делать, чтобы отойти от этого. Давайте вместе работать», - заключил Н. Назарбаев.