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    Что дает председательство Алексея Цоя в сессии комитета ВОЗ

    18 Сентября 2020, 19:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что дает председательство министра здравоохранения Алексея Цоя в сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, объяснил официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой избран председателем 70-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

    «Что касается избрания Алексея Цоя председателем, то это очень высокий статус. Голосование проходило тайно. Это говорит о том, что наш министр в европейском и азиатском регионах имеет достаточно большой авторитет среди коллег... Именно Казахстан может стать источником поиска новых методов лечения или стать во главе самых инновационных решений в системе медицины», - сказал Багдат Коджахметов во время онлайн-брифинга в СЦК.

    Также, по словам официального представителя, в нашей стране пройдут различные совещания и встречи на международном уровне.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ООН Минздрав РК Здравоохранение
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