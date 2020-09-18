Что дает председательство Алексея Цоя в сессии комитета ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что дает председательство министра здравоохранения Алексея Цоя в сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, объяснил официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой избран председателем 70-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

«Что касается избрания Алексея Цоя председателем, то это очень высокий статус. Голосование проходило тайно. Это говорит о том, что наш министр в европейском и азиатском регионах имеет достаточно большой авторитет среди коллег... Именно Казахстан может стать источником поиска новых методов лечения или стать во главе самых инновационных решений в системе медицины», - сказал Багдат Коджахметов во время онлайн-брифинга в СЦК.

Также, по словам официального представителя, в нашей стране пройдут различные совещания и встречи на международном уровне.



