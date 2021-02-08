Что дает Казахстану единый рынок ЕАЭС, рассказали в Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова рассказала о результатах, которых удалось добиться посредством формирования единого рынка на пространстве ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Созданный по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева Евразийский экономический союз за сравнительно короткий срок значительно продвинулся в достижении первоначальных целей. Завершено институциональное и правовое оформление Организации. В Союзе применяются единое внешнеторговое и таможенное регулирование, создано общее правовое поле в области технического регулирования, конкуренции и субсидирования реального сектора экономик, реализуется полноформатное сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике», - сказала Жанель Кушукова на коллегии Министерства торговли и интеграции.

В 53 секторах услуг, по ее словам, сформирован единый рынок.

«Он предусматривает возможность для предпринимателей государств ЕАЭС оказывать услуги экстерриториально (туристические, консалтинговые услуги, услуги в сфере сельского хозяйства, социально-бытовые услуги и др.). Для граждан государств-членов обеспечены признание документов об образовании, возможность получения пенсии за стаж работы в других странах ЕАЭС», - заключила спикер.

При этом, вице-министра отметила, что созданная Евразийская экономическая комиссия является легитимной площадкой для решения спорных вопросов взаимной торговли.



