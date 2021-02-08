Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Что дает Казахстану единый рынок ЕАЭС, рассказали в Минторговли

    8 Февраля 2021, 11:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова рассказала о результатах, которых удалось добиться посредством формирования единого рынка на пространстве ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Созданный по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева Евразийский экономический союз за сравнительно короткий срок значительно продвинулся в достижении первоначальных целей. Завершено институциональное и правовое оформление Организации. В Союзе применяются единое внешнеторговое и таможенное регулирование, создано общее правовое поле в области технического регулирования, конкуренции и субсидирования реального сектора экономик, реализуется полноформатное сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике», - сказала Жанель Кушукова на коллегии Министерства торговли и интеграции.

    В 53 секторах услуг, по ее словам, сформирован единый рынок.

    «Он предусматривает возможность для предпринимателей государств ЕАЭС оказывать услуги экстерриториально (туристические, консалтинговые услуги, услуги в сфере сельского хозяйства, социально-бытовые услуги и др.). Для граждан государств-членов обеспечены признание документов об образовании, возможность получения пенсии за стаж работы в других странах ЕАЭС», - заключила спикер.

    При этом, вице-министра отметила, что созданная Евразийская экономическая комиссия является легитимной площадкой для решения спорных вопросов взаимной торговли.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Казахстан и Китай планируют создать Хоргосский узел для увеличения товарооборота
    Визит французского министра, рост экспорта нефти, футуристическая Астана: что пишут СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров