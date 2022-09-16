Что дадут казахстанцам изменения в Конституцию – Jibek Joly

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире программы «Новое время» телеканала Jibek Joly министр юстиции Канат Мусин и директор центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев обсудили тему поправок в Конституцию, семилетний президентский срок и возвращение столице прежнего названия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Конституции есть ряд норм, которые не подлежат изменению. Сегодня в их число вошли нормы о семилетнем президентском сроке и о том, что Президент избирается лишь один раз. Это означает, что в будущем эти нормы не могут быть изменены. Я не говорю в целом о всей Конституции, поскольку с изменением общества изменяется и основной закон, но ряд норм, в том числе и территориальная целостность, суверенитет страны, форма правления и другие основополагающие принципиальные нормы являются неизменными. В их числе будут нормы о президентском сроке», - сказал министр юстиции.

Директор центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев отметил, что система равноудаленности Президента от ветвей власти позволяет рассчитывать на то, что наше общество становится еще более транспарентным, слышащим.

В эфире программы министр юстиции прокомментировал, какие требования выдвинут к кандидатам в Президенты.

«Кандидатов в Президенты могут выдвигать общественные объединения. К ним относятся политические партии. Общественные объединения в качестве кандидатов в Президенты могут выдвигать лицо, которое не является членом этих организаций. То, что действующий Президент не является членом ни одной политической партии, не препятствует ему быть кандидатом в Президенты», - сказал Канат Мусин.

Алибек Тажибаев поддержал министра, отметив, что это, безусловно, шаг в демократизацию общества.

«Если этот человек выдвигается политической партией, то в итоге всего электорального процесса нужно исходить из фундаментальных ценностей, что Глава государства не принадлежит ни к одной политической партии», - добавил директор центра аналитических исследований.

Министр юстиции объяснил, почему эти поправки принимаются сейчас, а не на референдуме.

«Те нормы, которые сегодня приняты Парламентом, являются логическим продолжением тех политических инициатив, которые выдвинул Глава государства еще в марте текущего года. Безусловно, принятое сегодня решение имеет исторический характер. Во-первых, действующий Глава государства сокращает свой срок пребывания на посту и предлагает провести внеочередные выборы. Эти внеочередные выборы для кандидата, который будет претендовать на должность Президента, являются единственным шансом. То есть, если человек избран на пост Президента, то в следующий раз он не может баллотироваться на этот пост. Это, безусловно, сложное решение. На его принятие нужно было время. Что касается референдума, изменения в Конституцию могут быть приняты двумя палатами: либо принимаются на референдуме, либо принимаются Парламентом. Оба способа конституционные и законные. Выбор сделан в пользу Парламента», - прокомментировал Канат Мусин.

Что касается переименования столицы, то министр юстиции добавил, что переименование не возлагает никаких дополнительных обязанностей на казахстанцев.

«На самом деле нет каких-либо требований закона о том, что с переименованием столицы в обязательном порядке должно быть изменено что-то. Это уже относится к текущей деятельности города, городских учреждений. Что касается документооборота, то у нас в основном все используется в цифровом виде. Опираюсь на заявление столичного маслихата, который заверил, что при переименовании Астаны в Нур-Султан потратили около 30 млн тенге, а сейчас затрат будет намного меньше, поскольку все оцифровано. Здесь важна не финансовая сторона вопроса, а то, как это переименование скажется на рядовых казахстанцах. Переименование не возлагает никаких дополнительных обязанностей на казахстанцев. Сейчас все меняется автоматически. С этой точки зрения переименование столицы для граждан новых обязанностей не создаст», - заверил министр юстиции.

Канат Мусин подчеркнул, что мы становимся свидетелями того, как меняется казахстанское общество, политическая жизнь.

«Поправки, о которых мы говорим, имеют одно направление – повышение благосостояния казахстанцев, изменение политической системы страны, доступ казахстанцев к управлению государством и самое главное – переход от суперпрезидентской республики к президентской», - добавил глава ведомства.

