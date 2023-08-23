Что было сделано по проекту «Ауыл – Ел бесігі»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проект «Ауыл - Ел бесігі» в Казахстане реализуется с 2019 года. Он направлен на улучшение качества жизни, модернизацию инфраструктуры сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства национальной экономики, за 2019-2022 годы реализовано более 3,7 тысяч проектов на 326 млрд тенге. В итоге построено и отремонтировано 334 объекта в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 1,2 тысячи объектов образования, здравоохранения, спортивных сооружений и более 2 тысяч внутрипоселковых дорог.

В 2020-2022 годы для решения инфраструктурных вопросов было выделено дополнительно 90 млрд тенге.

В текущем году запланирована реализация еще 1,5 тысячи проектов в 736 селах на сумму 143 млрд тенге. Из них 119 – в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 275 – в части социальной инфраструктуры, а также 1,1 тысячи – по улучшению состояния внутрипоселковых дорог.

У 2027 году ожидается доведение всех 3,5 тысяч сел с высоким потенциалом развития до параметров Системы региональных стандартов.

«К 2027 году сельские населенные пункты будут обеспечены качественным водоснабжением, улучшится состояние внутрипоселковых дорог, будут построены и отремонтированы инженерные сети, социальные, культурные и спортивные объекты», — пообещал Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов во время заседания Правительства в январе текущего года.

Всего в стране насчитывается 6 293 сельских населенных пункта, в которых проживают 7,8 млн человек. Из общего количества было отобрано 3,5 тысяч сел с высоким потенциалом развития (90% всех сельчан). Их модернизация осуществляется в приоритетном порядке в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі».