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    14:36, 23 Август 2023 | GMT +6

    Что было сделано по проекту «Ауыл – Ел бесігі»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проект «Ауыл - Ел бесігі» в Казахстане реализуется с 2019 года. Он направлен на улучшение качества жизни, модернизацию инфраструктуры сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства национальной экономики, за 2019-2022 годы реализовано более 3,7 тысяч проектов на 326 млрд тенге. В итоге построено и отремонтировано 334 объекта в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 1,2 тысячи объектов образования, здравоохранения, спортивных сооружений и более 2 тысяч внутрипоселковых дорог.

    В 2020-2022 годы для решения инфраструктурных вопросов было выделено дополнительно 90 млрд тенге.

    В текущем году запланирована реализация еще 1,5 тысячи проектов в 736 селах на сумму 143 млрд тенге. Из них 119 – в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 275 – в части социальной инфраструктуры, а также 1,1 тысячи – по улучшению состояния внутрипоселковых дорог.

    У 2027 году ожидается доведение всех 3,5 тысяч сел с высоким потенциалом развития до параметров Системы региональных стандартов.

    «К 2027 году сельские населенные пункты будут обеспечены качественным водоснабжением, улучшится состояние внутрипоселковых дорог, будут построены и отремонтированы инженерные сети, социальные, культурные и спортивные объекты», — пообещал Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов во время заседания Правительства в январе текущего года.

    Всего в стране насчитывается 6 293 сельских населенных пункта, в которых проживают 7,8 млн человек. Из общего количества было отобрано 3,5 тысяч сел с высоким потенциалом развития (90% всех сельчан). Их модернизация осуществляется в приоритетном порядке в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі».


    Теги:
    Поручения Президента Ауыл – Ел бесігі Инфраструктурные проекты Строительство
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