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    Что будет запрещено казахстанцам после объявления их банкротами

    9 Февраля 2022, 14:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для казахстанцев, признанных банкротами, предлагается ввести ряд ограничений. О них рассказал первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одновременно с возможностью списания долгов предусмотрены и ограничения по банкротам. То есть здесь надо обратить внимание на последствия, которые возникают после банкротства. Проектом закона предлагается ограничить получение займов и кредитов в течение 5 лет для банкротов. Также предусматривается ограничение на выезд за пределы страны в течение 3-х лет, за исключением лечения, сопровождения близкого родственника на лечение или выезд на похороны. То есть по особым случаям», - сообщил он в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет. Поэтому, прежде чем объявить себя банкротом, человек должен задуматься о возможных последствиях и ограничениях.

    Что касается запретов по занятию определенными видами деятельности для банкротов, то на данный момент никаких ограничений не предусмотрено.

    «Мы данный закон разрабатываем, чтобы человек восстановил свою платежеспособность и мог начать активную экономическую жизнь. Поэтому ограничений мы не ставим. В то же время есть предложения отдельных экспертов, чтобы ограничить занятия госслужбой, ограничить какие-то отдельные должности в финансовых учреждениях для лиц, которые были признаны банкротами. Это будет еще обсуждаться», - добавил первый вице-министр.

    Подробнее о процедурах объявления банкротами в Казахстане, предусмотренных в законопроекте можно ознакомиться по ссылке.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Банки Экономика Минфин РК
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