+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Что будет запрещено казахстанцам после объявления их банкротами

9 Февраля 2022 14:27
Поделиться:
Что будет запрещено казахстанцам после объявления их банкротами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для казахстанцев, признанных банкротами, предлагается ввести ряд ограничений. О них рассказал первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сроки по объявлению физлиц банкротами определили в Минфине
Продолжится ли рост нефтяных котировок 6,5 млрд тенге субсидий на минеральные удобрения выделят в СКО Более 1 млн казахстанцев имеют долги по кредитам

«Одновременно с возможностью списания долгов предусмотрены и ограничения по банкротам. То есть здесь надо обратить внимание на последствия, которые возникают после банкротства. Проектом закона предлагается ограничить получение займов и кредитов в течение 5 лет для банкротов. Также предусматривается ограничение на выезд за пределы страны в течение 3-х лет, за исключением лечения, сопровождения близкого родственника на лечение или выезд на похороны. То есть по особым случаям», - сообщил он в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет. Поэтому, прежде чем объявить себя банкротом, человек должен задуматься о возможных последствиях и ограничениях.

Что касается запретов по занятию определенными видами деятельности для банкротов, то на данный момент никаких ограничений не предусмотрено.

«Мы данный закон разрабатываем, чтобы человек восстановил свою платежеспособность и мог начать активную экономическую жизнь. Поэтому ограничений мы не ставим. В то же время есть предложения отдельных экспертов, чтобы ограничить занятия госслужбой, ограничить какие-то отдельные должности в финансовых учреждениях для лиц, которые были признаны банкротами. Это будет еще обсуждаться», - добавил первый вице-министр.

Подробнее о процедурах объявления банкротами в Казахстане, предусмотренных в законопроекте можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Банки   #Экономика   #Минфин РК  
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Новости по теме
Сроки по объявлению физлиц банкротами определили в Минфине
Продолжится ли рост нефтяных котировок
6,5 млрд тенге субсидий на минеральные удобрения выделят в СКО
Более 1 млн казахстанцев имеют долги по кредитам
Популярное
1 Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
2 Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
3 Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев
4 Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
5 Актуальным остается вопрос обеспечения достойной оплаты труда - Асель Абен
6 Казахстанские телеканалы покажут спецвыпуск о расширенном заседании Правительства РК с участием Президента
Читайте также
Продолжится ли рост нефтяных котировок
Об основных факторах влияния на курс тенге рассказали в Нацбанке
Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев
Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
Актуальным остается вопрос обеспечения достойной оплаты труда - Асель Абен
Казахстанские телеканалы покажут спецвыпуск о расширенном заседании Правительства РК с участием Президента
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив