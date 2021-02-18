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Что будет сделано в Алматы за 5 лет: представлена дорожная карта партии Nur Otan

Автор:  
Еламан Турысбеков
18 Февраля 2021, 14:41
Что будет сделано в Алматы за 5 лет: представлена дорожная карта партии Nur Otan

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дорожную карту по исполнению предвыборной программы партии Nur Otan «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» представили в Алматы. Депутаты согласовали проект единогласно, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии.

Дорожная карта Алматы состоит из 180 пунктов, основанных на двенадцати драйверах развития мегаполиса. В ней закреплены конкретные показатели исполнения на каждый год, а также ответственные депутаты и госорганы.

«Составляя данную программу, мы учли интересы всех слоев общества, она коррелируется с госпрограммами «Еңбек», «Дорожная карта бизнеса – 2025», «7-20-25», «Бақытты отбасы», «Іскер ана». К примеру, в течение 5 лет в Алматы будут построены 15 государственных школ и 25 пристроек, а также 15 государственных и 324 частных дошкольных учреждений образования. Это позволит охватить 99% детей дошкольным воспитанием и обучением, что существенно снизит дефицит ученических мест», - сказал первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии Nur Otan Мейржан Отыншиев.

В свою очередь, городской филиал примет меры по дальнейшему развитию сферы медицины, что является особо важным направлением в государственной политике.

Так, планируется строительство 7 медицинских организаций и 12 врачебных амбулаторий, в том числе многопрофильной больницы на 200 коек, многопрофильной университетской клиники на 300 койко-мест.

В 2024 году будет построена объединенная университетская больница на 1400 коек. Планируется строительство 350 км автомобильных дорог и 30 км газоснабжения. Доля всех дорог мегаполиса, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, будет доведена до 95%. Кроме того, дорожная карта предусматривает строительство и реконструкцию 378 км водоснабжения, а также 281 км канализационных сетей.

Актуальные на сегодняшний день вопросы жилья также нашли отражение в Дорожной карте партии.

«За 5 лет планируется, что 16,5 тыс. нуждающихся семей обретут свои квартиры, а уровень обеспечения жильем на одного проживающего по городу будет доведен до 30 квадратных метров. Ежегодно 1000 молодых семей по программе «Алматы Жастары 3.0» смогут приобретать свое жилье», - резюмировала руководитель депутатской фракции парти Nur Otan в маслихате Алматы Ляззат Ибрагимова.

Помимо этого, будет активизирована работа по привлечению частных инвестиций. Для этого будет реализовано 114 крупных инвестиционных проектов, а в экономике города за 5 лет планируется создать 243,8 тыс. рабочих мест.

Вместе с тем, ставится задача сделать город максимально удобным для проживания людей с особыми потребностями. Так, доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры, обеспеченных доступностью для инвалидов, составит 100%.

По каждому пункту Дорожной карты Алматы были закреплены члены депутатской фракции для дальнейшего контроля за ходом реализации программы партии.

В ходе заседания фракции городского филиала партии Nur Otan аким Алматы Бакытжан Сагинтаев добавил, что депутатам фракции необходимо приложить все усилия для достижения целей, обозначенных в предвыборной программе партии.


Алматы   Нур Отан   Акимат   Политические партии   Общество  
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