Что будет с вузами с приостановленной лицензией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о дальнейшей судьбе пяти вузов, чьи лицензии были приостановлены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, мы приостановили лицензии пяти вузов. Сегодня дадим информацию о том, что по одному вузу мы уже направили документы в суд для того, чтобы лишить их лицензии. Подготовлены документы еще по нескольким вузам, чтобы теперь уже полностью лишить их лицензии. Приостановление – это временная мера. По закону, если мы проверяем и находим нарушения, мы должны приостановить. Но после приостановления, если мы еще раз проверяем и находим, что эти нарушения не устранены, в таком случае министерство уже переходит к принятию другого решения – мы обращаемся в суд, чтобы вообще закрыть этот университет», - сказал Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, несколько вузов сами пытаются решить проблему.

«И вот, мы обратились в суд, чтобы закрыть один университет. Несколько университетов к нам обратились и сообщили о том, что они хотят объединиться. Мы тоже рассматривали этот вопрос. Мы смотрим на несколько вариантов: вузы должны самостоятельно и добровольно объединяться. Это будет иметь мультипликативный эффект – где-то не хватает кадров, где-то спортзалов, где-то общежитий, где-то не хватает каких-то других условий. При объединении будет достигаться определенный эффект», - отметил министр.

Он перечислил несколько вариантов возможного развития событий для вузов, в которых некоторые элементы не соответствуют общепринятым стандартам.

«Это раз, два – мы будем проверять и лишать лицензии. Три – некоторые университеты должны стать колледжами, некоторые институтами, некоторые академиями. Четвертое – мы все-таки надеемся на то, что будет принята норма, которая даст возможность МОН, как уполномоченному органу, который выдает лицензию, чтобы мы также могли принимать решение по отзыву лицензии, без обращения в суд», - заключил глава ведомства.

Напомним, в пяти казахстанских вузах была приостановлена лицензия.