Что будет с Дворцом спорта им. Балуана Шолака, рассказали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении финансов Алматы рассказали, зачем Дворец спорта имени Балуана Шолака был передан на баланс города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы находятся знаковые объекты республиканской собственности. Это Дворец спорта имени Балуана Шолака - он был передан, в конце апреля этого года на баланс города. Сейчас там идут ремонтные работы. Мы сохраняем в первую очередь направление деятельности», - рассказала на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления финансов Айнур Кудайбергенова.

По ее словам, когда дворец управлялся предприятием, подведомственным центральным органам - они его сдавали в аренду, под выставки.

«Сам дворец на самом деле полноценно не осуществлял свою деятельность по направлению спорта. В рамках того, что мы активно развиваем поддержку спорта и развитие массовых видов спорта, мы хотим функциональное предназначение дворца активизировать, а также мы планируем, что там будет туристический хаб», - отметил она.