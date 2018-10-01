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Что будет с Дворцом спорта им. Балуана Шолака, рассказали в акимате Алматы

10 Октября 2018 18:34 177
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Что будет с Дворцом спорта им. Балуана Шолака, рассказали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении финансов Алматы рассказали, зачем Дворец спорта имени Балуана Шолака был передан на баланс города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Алматы находятся знаковые объекты республиканской собственности. Это Дворец спорта имени Балуана Шолака - он был передан, в конце апреля этого года на баланс города. Сейчас там идут ремонтные работы. Мы сохраняем в первую очередь направление деятельности», - рассказала на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления финансов Айнур Кудайбергенова.

По ее словам, когда дворец управлялся предприятием, подведомственным центральным органам - они его сдавали в аренду, под выставки.

«Сам дворец на самом деле полноценно не осуществлял свою деятельность по направлению спорта. В рамках того, что мы активно развиваем поддержку спорта и развитие массовых видов спорта, мы хотим функциональное предназначение дворца активизировать, а также мы планируем, что там будет туристический хаб», - отметил она.

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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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