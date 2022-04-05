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    Что будет с ценами на сахар в Алматы

    5 Апреля 2022, 14:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как в Алматы планируют контролировать цену на сахар, сообщили в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На официальный запрос агентства МИА «Казинформ» в акимате сообщили, что в связи с возникшим ажиотажем в целях недопущения дефицита и необоснованного роста цен, в мегаполисе были предприняты оперативные меры по организации поставок сахара.

    «В результате рынок на сегодня насыщен, стоимость сахара, по данным статистики, за последнее время снизилась на 2%», - прокомментировали в Управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы.

    В город было дополнительно отгружено 2,8 тысяч тонн сахара с помощью оптовых поставщиков.

    Кроме того, АО НК «Продкорпорация» городу выделено 136 тонн (2 вагона) сахара, которые реализуются в сети «ТойМарт».

    При этом, управлением приняты меры по недопущению превышения допустимой торговой надбавки в 15%.

    «Сейчас усилен мониторинг по торговым сетям, рынкам и магазинам «у дома» по недопущению необоснованного роста цен. Открыта горячая линия по организации прямых поставок сахара в магазины «у дома».

    Предприняты все необходимые меры для стабилизации ситуации на рынке, его насыщения сахаром и удержания предельно допустимых цен», - сообщили в акимате.

    Как ранее сообщалось, совсем недавно алматинцев удивили разные цены на сахар. Ранее в Министерстве торговли и интеграции сообщили, что дефицита сахара в Казахстане нет.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Акимат Экономика Цены и тарифы
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