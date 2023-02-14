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    Что будет проверять рабочая группа в школах СКО

    14 Февраля 2023, 18:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления образования Назир Жашибеков пояснил, что будет проверять в школах созданная в регионе рабочая группа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Н. Жашибекова, рабочая группа будет заниматься проверкой наличия средств безопасности на объектах образования: камер видеонаблюдения, вывод их в центр оперативного управления или отделения полиции, турникетов и спецохраны. По сути, мониторинг состояния безопасности.

    «В прошлые проверки были даны определенные рекомендации. Ведется работа по устранению недочетов. Например, по установке системы контроля и учета доступа. В части школ Петропавловска их установили. В этом году работу закончим. В школу № 4 в этом году было запланировано приобретение турникетов и организация специализированной охраны», - сказал Н. Жашибеков.

    В день трагедии на входе в школе дежурила вахтер. Встречать детей должны дежурные администраторы и классные руководители. Н. Жашибеков утверждает, что тревожная кнопка сработала.

    «Обыскивать детей мы не имеем права. Вопрос об установке металлоискателей или полосы просвечивания, наверное, будем рассматривать. Пока точно не могу ответить. Комиссия работает, даст свои рекомендации, будем формировать предложения», - добавил Н. Жашибеков.

    В регионе 465 школ. Все обеспечили камерами видеонаблюдения. Все школы разделили на три категории в зависимости от количества учащихся. К каждой из них есть свои требования. Например, систему контроля нужно установить в 50 школах, в 25-ти она уже есть. Специализированная охрана есть в 23-х школах, еще в 27-ми обещают организовать в этом году, турникеты есть в 25-ти, еще, по правилам, нужны в 25-ти.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Безопасность Видео школа
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