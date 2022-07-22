Что больше всего подорожало в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Германию накрывает волна инфляции. За многие товары, продукты и услуги жителям страны придется платить больше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Энергоносители стали дорогим товаром

Главным фактором, разгоняющим инфляцию, является резкий рост цен на энергоносители. Они выросли, по данным онлайн-площадки для сравнения предложений Check24, на 58 процентов по сравнению с прошлым годом. В связи с тем, что положение на этом рынке остается неопределенным, улучшения пока не предвидится. Бремя высоких цен на энергоносители ложится как на промышленность, так и на потребителей.

Цена тепла

Потребители должны готовиться к существенным расходам зимой. По крайней мере, согласно официальной информации правительства ФРГ, топочный мазут в июне 2022 года стоил уже на 89 процентов дороже, чем годом ранее. Печное топливо в Германии сейчас дорогое, как никогда - около 1,23 евро за литр. Для сравнения: всего шесть лет назад литр его стоил 49 центов, указывает онлайн-портал Statista.

Водителям придется раскошелиться

Традиционные виды автомобильного топлива также заметно подорожали. В марте дизель стоил 2,14 евро за литр - исторический максимум. Рост цен на топливо ложится непосредственно на потребителей и способствует удорожанию многих других товаров. «Топливная скидка», введенная правительством ФРГ, слегка снизила напряженность на заправках. Но эта мера пока действует только до конца августа.

Станет ли электроэнергия роскошью?

По данным портала Verivox, стоимость электроэнергии за год выросла на 32 процента и составила 40,64 цента за киловатт-час. Отмена так называемого «зеленого» налога на электроэнергию, когда домохозяйства частично платили за развитие возобновляемых источников энергии, приносит потребителям лишь относительное облегчение, поскольку выигрыш практически полностью съедается ростом базовой цены.

Полные прилавки, пустые кошельки

Инфляция добралась и до супермаркетов, создавая серьезную проблему, особенно для лиц с невысокими доходами. В целом продукты питания стоят примерно на 12,7 процента дороже, чем в прошлом году, отмечают в Федеральном статистическом ведомстве. Хотя есть обнадеживающие признаки того, что инфляция в Германии в ближайшие месяцы пойдет на убыль, пока ценники в магазинах оптимизма не вызывают.

Когда бутерброд не по карману

Некоторым немцам в ближайшие месяцы придется отказаться от традиционных бутербродов. Потому что цена на многие марки сливочного масла преодолела отметку в три евро за кг. Производители молочной продукции страдают от последствий ситуации вокруг Украины, которая приводит к росту стоимости импорта кормов и повышению других производственных затрат.

Масло растительное

Не только нефть дорожает из-за последствий ситуации вокруг Украины: 65 процентов мирового экспорта подсолнечного масла приходится на Украину и Россию. Только с апреля по май подсолнечное и рапсовое масла подорожали в ФРГ на 23,2 процента.

Цены на муку в вертикальном взлете

Цены на муку напоминают истребитель с вертикальным взлетом. Килограмм пшеничной муки к концу первой половины 2022 года стоил около 93 цента, что на 127 процентов больше, чем год назад. Как следствие, многие другие товары, особенно хлеб, также подорожают.

Но кое-что стало дешевле

По данным Федерального статистического ведомства, на 10 процентов подешевел проезд на поезде. Это произошло после введения единого проездного билета на все виды общественного транспорта стоимостью в 9 евро. Правда, эта мера действует пока до конца августа. А комбинированные пассажирские перевозки (разными видами транспорта) стали дешевле на 62 процента.

Фото: picture-alliance/dpa