ЧС в области Абай: Президент наградил ряд сотрудников за самоотверженность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Указом Главы государства за мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай, за самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга награждены:
Орденом «Айбын» II степени:
1. Байдуллаев Нурлан Кошкарович – командир воинской части 53975 Министерства обороны;
2. Долдаев Дамир Талгатович – старший следователь по особо важным делам Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел;
3. Садыков Орал Жексенгалиевич – начальник отдела полиции Бородулихинского района Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел.
Орденом «Айбын» ІІΙ степени:
1. Баймуратов Думан Кайратович – водитель-сотрудник пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям;
2. Касымов Ильяс Ергазыевич – командир отделения специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
3. Никифоренко Иван Юрьевич – водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;
4. Смаилов Рустам Кадырович – командир отделения пожарной части № 24 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Медалью «Ерлігі үшін»:
1. Акагалиев Ермек Женисулы – старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;
2. Аубакиров Талгат Жумаканович – директор ТОО «Целинное», область Абай;
3. Белгибаев Бахтияр Станович – пожарный-спасатель пожарной части № 9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
4. Ермеков Мухамед-Шарип Абсагитович – командир воздушного судна АО «Казавиаспас» Министерства по чрезвычайным ситуациям;
5. Жиренов Бекболат Маратович – командир отделения специализированного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
6. Кенжебаев Ертай Мирамович – водитель-сотрудник пожарной части № 16 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;
7. Кудербеков Болат Оралович – пожарный-спасатель пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям;
8. Қабдулин Арман Жанатбекұлы – командир отделения пожарной части № 5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям;
9. Мұхамет Мұрал Мұхаметұлы – водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;
10. Нұрмұхамбетов Бақытжан Нұрмұхамбетұлы – водитель-сотрудник пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
11. Сайдулаев Гилан Умарович – директор ТОО «Восток лес индустрия», область Абай;
12. Хурай Оркен – водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»:
1. Жангазинов Талгат Агибаевич – сержант бригады войсковой части 28738 Министерства обороны.
Медалью «Ерен еңбегі үшін»:
1. Алексеев Алексей Владимирович – водитель пожарного автотранспорта Бокебайской лесной пожарной станции Бокебайского филиала РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов;
2. Лебединский Александр Петрович – руководитель Бородулихинского авиационного отделения РГКП «Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.