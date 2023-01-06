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    Чрезвычайное положение объявили в Калифорнии из-за шторма

    6 Января 2023, 09:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 35 миллионов человек или 90% населения Калифорнии находятся под угрозой наводнения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Голос Америки».

    В связи с приближением к Калифорнии мощного шторма официальные лица дали распоряжение об эвакуации в прибрежных районах повышенного риска, где в 2018 году в результате оползней погибли 23 человека.

    Губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение. По его словам, это должно помочь в подготовке и ликвидации последствий стихийного бедствия. Около 35 миллионов человек или 90% населения Калифорнии находятся под угрозой наводнения.

    Почти 180 тысяч домов и предприятий уже остались без электричества.

    Дождь привел к отмене более 60 рейсов в Международном аэропорту Сан-Франциско.

    В некоторых штатах США борются со снежной бурей. Ранее сообщалось, что из-за метели в США и Канаде погибло 56 человек.



    Фото: Фред Гривз | Рейтер
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