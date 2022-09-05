ЧП в Костанае: зооволонтеры спасают животных

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пока спасатели борются с огнем, бьются за каждый двор и спасают население, зооволонтеры не оставляют в беде братьев наших меньших. Заместитель председателя ОО «Надежда Плюс KST», представитель зоозащитной организации Костанайской области Ольга Соловьева рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о том, кого удалось спасти за эти дни.

Невидимый фронт

Пока в Костанайской области бушуют лесные пожары, горят целые населенные пункты, наши доблестные спасатели выполняют свою работу - в первую очередь спасают людей.

На невидимом фронте в это время трудятся костанайские зооволонтеры, который взяли на себя смелость в таких опасных местах искать, находить и приводить в чувство, восстанавливать здоровье пострадавших животных.

«Мы организуем пункты помощи животным на месте, в населенных пунктах, где прошелся огонь. То есть, кормим, лечим. Тем животным, кто в критическом состоянии - организуем транспортировку в Костанай. Всех животных мы размещаем в нашем реабилитационном центре для бездомных животных. Те животные, которые на стационаре - находятся в ветклинике «Айболит». Те, у кого есть хозяева и они не нуждаются в спасении - с ними работу проводим на местах, оказываем первую помощь, обрабатываем раны мазями, прокапываем»,- рассказала Ольга.

Зооволонтеры уже побывали и обошли каждый уголок сгоревших или отпустивших домов в Аманкарагае, Озерном.

«Объезжали каждый дом. Честно, большая часть работы появилась уже ночью. Когда уже животные после пожара начали приходить в себя, выходить к людям. Нам очень помогали находить животных криминалисты. Именно они нам подсказывали, в каких домах и где животные есть и какая требуется помощь»,- добавила зооволонтер.

Благодарят волонтеры и пожарных.

«Когда они заходили в очаги, где были пожары, и если находили там животных, звонили и сообщали на горячую линию. Дальше мы уже отрабатывали по этим адресам, искали этих животных»,- продолжила Ольга.

К сожалению, масштабы пожаров, перекинувшихся на населенные пункты, настолько велики, что не пощадили целые дома и дворы. Не говоря уже о домашних животных.

«Действительно, очень много обгоревших тел - и угоревших на цепях, и обгоревших кошек, собак. Были даже те, которых хозяева снимали с цепи, но животное оставалось во дворе своего дома. И там же, скрутившись в калачик, погибали»,- сказала Ольга.

Помогают волонтеры не только домашним животным, но и КРС.

«Поступает очень много запросов и о помощи КРС. У нас есть все необходимые медикаменты. Обгоревшие коровы тоже были. Здесь наша помощь заключалась в том, чтобы обрабатывать специальными мазями, чтобы на раны не садились мухи. Очень много летальных случаев КРС, - продолжила зооволонтер. - Что касается домашней птицы, то в населенных пунктах они угорели все».

Вчера Ольге и ее коллегам удалось вывести из Аманкарагая в Костанай семерых животных - кошек и собак. Многие из них находятся сейчас в критическом состоянии. У них отек дыхательных путей, ожоги тела. Животные находятся и получают лечение в стационаре.

Что касается сегодняшнего дня, то в населенные пункты Аулиекольского района уже с утра выехали ветеринарный врач и медсестра.

«Там мы разворачиваем палатку, которая будет работать ориентировочно в ближайшие дни. Каждый желающий, у кого есть пострадавшее животное, сможет получить у нас медицинскую услугу для своего питомца, - отметила Ольга. — Сегодня выедут ещё две машины из Костаная на подмогу, потому что много угоревших, обгоревших тел животных. Мы будет всем заниматься - по возможности спасать, если нет - собирать тела».

Зооволонтеры просят граждан, кто обращается к ним за помощью, сообщая о пострадавших животных на горячую линию, озвучивать точные данные и месторасположение. Потому что, спасать есть кого. Животных, требующих ухода после пожара - много.