Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    ЧП в Италии из-за коронавируса могут продлить до 31 октября

    14 Июля 2020, 01:05

    РИМ. АНСА - КАЗИНФОРМ – Чрезвычайное положение в Италии, вызванное коронавирусной инфекцией, может быть продлено до 31 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    Правительство Италии подумывает о продлении чрезвычайного положения до конца октября из-за COVID-19. Правительственные источники отмечают, что данное предложение будет вынесено на рассмотрение заседания кабинета министров на этой неделе.

    Ограничения же, изложенные в последнем постановлении кабинета министров, скорее всего, будут продлены до 31 июля.

    Между тем, в воскресенье в Италии количество новых случаев заражения коронавирусом выросло, достигнув отметки в 234 случая. 77 новых случаев были зарегистрированы только в регионе Ломбарди.

    В понедельник количество новых зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Италии чуть упало - до 169 случаев.

    На сегодня в стране от коронавируса умерли 34 967 человек. В общей сложности, в Италии было зарегистрировано 243 230 случаев, связанных с новым вирусом, в эту цифру входят и выздоровевшие, и умершие, и те, кто болеет на данный момент.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Италия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Итальянцы готовятся к забастовке из-за роста цен на пасту
    Президент РК выразил соболезнования Джорджии Мелони в связи с кончиной Сильвио Берлускони
    Ушел из жизни Сильвио Берлускони
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге