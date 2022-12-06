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    ЧП в Экибастузе: завершена установка батарей в 20-подъездном доме

    6 Декабря 2022, 20:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Врио акима Павлодарской области Олег Крук сообщил о проводимых работах по восстановлению тепла и водоснабжения в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 18:15 мы завершили установку батарей и монтаж стояков в жилом комплексе Сатпаева 8. Это 6 корпусов, 20 подъездов. Сейчас полностью на весь дом подано отопление и идут наладочные работы. Продолжаются работы на Машхур Жусупа 52 – из 20 подъездов запущено 14, в 6 подъездах ведется такой же ремонт. Наладка будет вестись всю ночь», - сказал Олег Крук на брифинге в оперативном штабе.

    По его словам, работы планируется завершить к 8 утра завтрашнего дня.

    «У многих возникает вопрос – почему мы так долго застряли на этих жилищных комплексах? В отличие от других домов на этих двух ЖК батареи были полностью разморожены. Вода не «сдренировалась» и осталась в стояках батарей. В связи с этим мы на всех этажах в каждой квартире меняли стояки и меняем батареи. Сегодня продолжилась активная работа по восстановлению водоснабжения. Из 28 жилых домов в 8 мы уже сделали подключение, разморозили водопровод. Ранее мы не могли заниматься такими работами массово, потому что в домах не было тепла», - отметил Олег Крук.

    Сегодня утром сообщалось, что продолжаются восстановительные работы по подаче тепла в 4 дома в Экибастузе. Вчера аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил о замене около 2 тысяч батарей в домах, где нет тепла.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Павлодарская область ЖКХ Происшествия Экибастуз
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